Пассажирский автобус в Белгородской области задавил собаку. Фото выложили в соцсети

Posted 2 февраля 2022, 14:13
Published 2 февраля 2022, 14:13
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
В селе Бобровы Дворы Губкинского городского округа автобус раздавил собаку. Одна из пассажирок решила сообщить об инциденте в правоохранительные органы. «Бел.Ру» читатели прислали фотографии с места событий.
Происшествие случилось вчера, 1 февраля, в 8:55. Полицейские зарегистрировали сообщение в установленном порядке и начали административное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в мае прошлого года белгородец сбил косулю и выложил фотографию в соцсети. После этого с мужчиной связались журналисты, однако он рассказал, что это была собака, которую он отвёз в ветклинику, где ей оказали помощь.