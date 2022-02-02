Белгородские дети отдохнут на побережье Азовского моря за 9,4 млн рублей

Согласно документам госзакупки, отдыхать дети буду на побережье Азовского моря в 2022 году. Речь идёт о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также воспитанниках социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.
Всего на отдых отправят 294 человека. На эти цели выделят максимум 9,4 млн рублей. Стоимость путёвки на одного ребёнка достигнет порядка 32 тысяч рублей.
Перед открытием смены в месте отдыха и оздоровления должны провести противоклещевую обработку территории и мероприятия по борьбе с грызунами. После этого — генеральную уборку собственной территории и всех помещений. Принимать детей будут при наличии справки о состоянии здоровья.
Собственная территория места отдыха должна быть озеленена. В стационарном здании или в помещениях должны быть все виды коммунально-бытового обслуживания, охрана, средства связи и пожарная безопасность. Должен работать медик.
В организации должен быть круглосуточный питьевой режим для детей и доступ к питьевой воде. Помимо этого, детей должны обеспечить необходимой мебелью, постельными и другими принадлежностями. Также на территории оздоровительного учреждения должен быть собственный пляж для купания в море.
Что касается культурно-досуговой деятельности, детям должны демонстрировать художественные и научно-популярные кинофильмы, мультфильмы. Принимающая сторона должна также обеспечить просмотр спектаклей театров юного зрителя, театров для детей и других творческих коллективов, посещения музеев, выставок. Для детей должны быть доступны настольные игры, книги, журналы, газеты, в том числе в электронном виде. Планируются спортивные занятия, праздники и военно-спортивные игры.
Отдыхать дети будут с 1 июня по 31 августа. Сроки заездов определит исполнитель по согласованию с заказчиком.
Вторые части заявок на участие в электронном аукционе рассмотрят 7 февраля.