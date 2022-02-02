Белгородские дети отдохнут на побережье Азовского моря за 9,4 млн рублей

Перед открытием смены в месте отдыха и оздоровления должны провести противоклещевую обработку территории и мероприятия по борьбе с грызунами. После этого — генеральную уборку собственной территории и всех помещений. Принимать детей будут при наличии справки о состоянии здоровья.