Белгородец ударил товарища ножом в шею за оскорбление жены

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Потерпевший находится в реанимации, а подозреваемому грозит тюремный срок за покушение на убийство. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Белгородец набросился на своего знакомого и ударил мужчину ножом в шею. Потерпевшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Инцидент произошёл 30 января в квартире на улице Тельмана в Белгороде. Компания распивала спиртное. Во время застолья между хозяином квартиры и подозреваемым произошёл конфликт. Ссора произошла из-за нелестных слов потерпевшего о супруге подозреваемого. Белгородец разозлился и нанёс удар ножом в шею обидчику. Очевидцы случившегося остановили разгневанного 35-летнего мужчину и вызвали скорую помощь 44-летнему пострадавшему. Обвиняемый скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали правоохранители. Против белгородца возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый находится под стражей.