Белгородец ударил товарища ножом в шею за оскорбление жены

Posted 2 февраля 2022, 06:55
Published 2 февраля 2022, 06:55
Modified 1 декабря, 08:02
Updated 1 декабря, 08:02
Белгородец набросился на своего знакомого и ударил мужчину ножом в шею. Потерпевшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.
Инцидент произошёл 30 января в квартире на улице Тельмана в Белгороде. Компания распивала спиртное. Во время застолья между хозяином квартиры и подозреваемым произошёл конфликт.
Ссора произошла из-за нелестных слов потерпевшего о супруге подозреваемого. Белгородец разозлился и нанёс удар ножом в шею обидчику. Очевидцы случившегося остановили разгневанного 35-летнего мужчину и вызвали скорую помощь 44-летнему пострадавшему.
Обвиняемый скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали правоохранители. Против белгородца возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый находится под стражей.