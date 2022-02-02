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Posted 2 февраля 2022, 06:55

Published 2 февраля 2022, 06:55

Modified 1 декабря, 08:02

Updated 1 декабря, 08:02

Белгородец ударил товарища ножом в шею за оскорбление жены

2 февраля 2022, 06:55
Сюжет
Криминал
Потерпевший находится в реанимации, а подозреваемому грозит тюремный срок за покушение на убийство. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Белгородец набросился на своего знакомого и ударил мужчину ножом в шею. Потерпевшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

Инцидент произошёл 30 января в квартире на улице Тельмана в Белгороде. Компания распивала спиртное. Во время застолья между хозяином квартиры и подозреваемым произошёл конфликт.

Ссора произошла из-за нелестных слов потерпевшего о супруге подозреваемого. Белгородец разозлился и нанёс удар ножом в шею обидчику. Очевидцы случившегося остановили разгневанного 35-летнего мужчину и вызвали скорую помощь 44-летнему пострадавшему.

Обвиняемый скрылся с места преступления, однако вскоре его задержали правоохранители. Против белгородца возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый находится под стражей.

#Новости#Происшествия#Нож#Поножовщина#Криминал
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