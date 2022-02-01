«Зарплату в 20 тысяч гарантируем»: замглавы по ЖКХ жёстко ответил прокуратуре

Posted 1 февраля 2022, 08:11
Published 1 февраля 2022, 08:11
Modified 1 декабря, 08:14
Updated 1 декабря, 08:14
Началось всё с того, что прокуроры проверили дороги в Старом Осколе и остались недовольны их состоянием. За это главе горокруга внесли представление, а против директора коммунальной службы завели административное дело, ему грозит до 30 тыс. рублей штрафа.
Под публикацией в группе «Новости Оскола» комментарий оставил замглавы администрации горокруга по ЖКХ Игорь Щепин. Он ответил, что коммунальщики работали, работают и будут работать на благо оскольчан. Но есть проблемы.
Осталось лишь приобрести 10 КДМ, восемь единиц техники для очистки тротуаров, а самое главное — 80 человек на ручную уборку территорий. Приглашаем всех желающих поработать в СГМПО КХ «Зеленстрой» на очистке территорий от снега. Заработную плату в размере 20 тысяч рублей в месяц с переработкой гарантируем.Игорь Щепин
Ещё один комментатор Игорь Часовских в свою очередь отметил, что не в лучшем состоянии находилась лестница в прокуратуру и следственный отдел на улице Ленина. «В своём глазу соринку не заметно», — добавил мужчина.
Ранее за скользкие дороги наказали глав Дубового, Никольского и Северного в Белгородском районе. Госавтоинспекторы установили нарушения по видеозаписям, которые белгородцы публиковали в Сети. Главам тоже грозит до 30 тыс. рублей штрафа.