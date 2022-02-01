«Зарплату в 20 тысяч гарантируем»: замглавы по ЖКХ жёстко ответил прокуратуре

Осталось лишь приобрести 10 КДМ, восемь единиц техники для очистки тротуаров, а самое главное — 80 человек на ручную уборку территорий. Приглашаем всех желающих поработать в СГМПО КХ «Зеленстрой» на очистке территорий от снега. Заработную плату в размере 20 тысяч рублей в месяц с переработкой гарантируем.Игорь Щепин