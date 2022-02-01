Врач стала пациенткой ковид-роддома под Белгородом

Posted 1 февраля 2022, 12:49
Published 1 февраля 2022, 12:49
Modified 1 декабря, 08:25
Updated 1 декабря, 08:25
28 января журналистам СМИ региона продемонстрировали работу акушерского корпуса Шебекинской ЦРБ. Вероятно, причиной экскурсии стал скандал после смерти 10 рожениц и восьми детей. Все женщины скончались во время четвёртой волны ковида и прогрессирования штамма «дельта».
Поговорить с журналистами согласилась только одна пациентка ковидного роддома — Татьяна Колтунова из Шебекино. По крайней мере, именно к ней в палату привели корреспондентов. Белгородка попала в медучреждение на седьмом месяце беременности. На 28 января ковид у неё не был подтверждён — результат ПЦР-теста оказался отрицательным.
По словам женщины, она поступила в ковидный роддом с высокой температурой, тошнотой и плохим самочувствием. Стандартные симптомы инфекции, такие как потеря вкуса и запаха, у неё отсутствовали.
В первую очередь боишься не за себя, а за маленького человечка, который внутри тебя. Тем более беременность первая. […] Я привилась буквально месяц назад. Я сама врач-терапевт и доверяю вакцине. Даже когда я работала, я говорила пациентам о важности вакцинации. На прививку не грешу. Скорее всего, я уже переносила ковид и антитела пока сохранились. Татьяна Колтунова, пациентка
Татьяна Колтунова посоветовала беременным белгородкам не паниковать, если у них выявили ковид или подозрение на него, и обращаться к врачам.