bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2022, 12:49

Published 1 февраля 2022, 12:49

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

Врач стала пациенткой ковид-роддома под Белгородом

1 февраля 2022, 12:49
Сюжет
Коронавирус
У женщины есть прививка против ковида, однако медики не исключили, что белгородка может быть инфицирована, поэтому её госпитализировали.

28 января журналистам СМИ региона продемонстрировали работу акушерского корпуса Шебекинской ЦРБ. Вероятно, причиной экскурсии стал скандал после смерти 10 рожениц и восьми детей. Все женщины скончались во время четвёртой волны ковида и прогрессирования штамма «дельта».

Поговорить с журналистами согласилась только одна пациентка ковидного роддома — Татьяна Колтунова из Шебекино. По крайней мере, именно к ней в палату привели корреспондентов. Белгородка попала в медучреждение на седьмом месяце беременности. На 28 января ковид у неё не был подтверждён — результат ПЦР-теста оказался отрицательным.

По словам женщины, она поступила в ковидный роддом с высокой температурой, тошнотой и плохим самочувствием. Стандартные симптомы инфекции, такие как потеря вкуса и запаха, у неё отсутствовали.

В первую очередь боишься не за себя, а за маленького человечка, который внутри тебя. Тем более беременность первая. […] Я привилась буквально месяц назад. Я сама врач-терапевт и доверяю вакцине. Даже когда я работала, я говорила пациентам о важности вакцинации. На прививку не грешу. Скорее всего, я уже переносила ковид и антитела пока сохранились. Татьяна Колтунова, пациентка

Татьяна Колтунова посоветовала беременным белгородкам не паниковать, если у них выявили ковид или подозрение на него, и обращаться к врачам.

Что происходит в ковидном роддоме под Белгородом: фоторепортаж
Узнать подробнее
Материалы по теме
Из ковидного роддома под Белгородом сбежала беременная пациентка
#Новости#Общество#Белгородская область#Коронавирус#Эксклюзив#Роддом#Шебекинская ЦРБ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика