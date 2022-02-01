Врач стала пациенткой ковид-роддома под Белгородом

В первую очередь боишься не за себя, а за маленького человечка, который внутри тебя. Тем более беременность первая. […] Я привилась буквально месяц назад. Я сама врач-терапевт и доверяю вакцине. Даже когда я работала, я говорила пациентам о важности вакцинации. На прививку не грешу. Скорее всего, я уже переносила ковид и антитела пока сохранились. Татьяна Колтунова, пациентка