В минздраве прокомментировали побег беременной белгородки из роддома

По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент беременная женщина вернулась в шебекинский роддом и находится под наблюдением врачей.
Почему сбежала, сказать не могу, потому что это были её личные убеждения. Отсутствие ответственности за своё здоровье — это моё мнение.Андрей Иконников
Напомним, у беременной был положительный тест на ковид и температура. В роддоме пациентка находилась с 30 января, минувшей ночью она ушла из больницы. Как отметила главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко, женщина самостоятельно приняла решение, что ей лучше находиться дома.
Стоит также отметить, что в шебекинском роддоме от ковида скончались 10 женщин и восемь младенцев. Истории лечения женщин в этом роддоме рассказали мужья умерших пациенток.