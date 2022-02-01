В минздраве прокомментировали побег беременной белгородки из роддома

Напомним, у беременной был положительный тест на ковид и температура. В роддоме пациентка находилась с 30 января, минувшей ночью она ушла из больницы. Как отметила главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко, женщина самостоятельно приняла решение, что ей лучше находиться дома.