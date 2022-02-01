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В минздраве прокомментировали побег беременной белгородки из роддома

1 февраля 13:08
Фото: ИА «Бел.Ру»
Прошлой ночью из ковидного роддома Шебекинской ЦРБ сбежала беременная пациентка. Ситуацию прокомментировал глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников во время брифинга по коронавирусу 1 февраля.

По словам Андрея Иконникова, в настоящий момент беременная женщина вернулась в шебекинский роддом и находится под наблюдением врачей.

Почему сбежала, сказать не могу, потому что это были её личные убеждения. Отсутствие ответственности за своё здоровье — это моё мнение.Андрей Иконников

Напомним, у беременной был положительный тест на ковид и температура. В роддоме пациентка находилась с 30 января, минувшей ночью она ушла из больницы. Как отметила главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко, женщина самостоятельно приняла решение, что ей лучше находиться дома.

Стоит также отметить, что в шебекинском роддоме от ковида скончались 10 женщин и восемь младенцев. Истории лечения женщин в этом роддоме рассказали мужья умерших пациенток.

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