Обязанность по уборке снега и наледи на территории многоквартирного дома закреплена в нескольких нормативно-правовых актах. В качестве основных выступают минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённый постановлением правительства России, а также правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённые постановлением Госстроя Российской Федерации. Согласно положениям правил, «уборка дворов, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов должна производиться организациями, обслуживающими жилищный фонд». В соответствии с положениями минимального перечня, управляющие организации обязаны выполнять работы по очистке придомовой территории от наледи, льда и снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).