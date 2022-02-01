Одним из наиболее актуальных вопросов зимы является своевременная и качественная уборки территорий, дорог, тротуаров, жилых домов, крыш зданий от снега и наледи.
Игнорирование ответственными лицами своих обязанностей значительно повышает травматизм населения, а также является угрозой здоровью и жизни граждан. О том, какая предусмотрена ответственность виновным и как доказать факт падения, журналистам «Бел.Ру» рассказала юрист ЮК «Кудинов и партнёры» Олеся Поданёва.
По её словам, в зависимости от обстоятельств, административная ответственность может наступить по ст. ст. 6.3, 7.22, 12.34, 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Кто должен отвечать за уборку льда и снега во дворах и на тротуарах?
Обязанность по уборке снега и наледи на территории многоквартирного дома закреплена в нескольких нормативно-правовых актах. В качестве основных выступают минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённый постановлением правительства России, а также правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённые постановлением Госстроя Российской Федерации. Согласно положениям правил, «уборка дворов, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов должна производиться организациями, обслуживающими жилищный фонд». В соответствии с положениями минимального перечня, управляющие организации обязаны выполнять работы по очистке придомовой территории от наледи, льда и снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).
Куда обращаться пострадавшему в случае падения и травмирования из-за наледи во дворе?
Первоначально пострадавшему необходимо обратиться с письменной претензией непосредственно к организации (управляющей компании), на территории которой получена травма, с изложением сути произошедшего события и требованием возмещения причинённого вреда. Претензию можно подать лично (один экземпляр следует оставить у себя с отметкой о принятии) или направить заказным письмом из почтового отделения на юридический адрес. При отказе организации добровольно компенсировать ущерб следует обращаться в суд с исковым заявлением.
Какие доказательства факта травмирования необходимо предоставить?
Факт падения и получения травмы может быть подтверждён следующими доказательствами: показаниями свидетелей, информацией о вызове скорой помощи, актом из травматологического пункта, выписками из медицинской карты. И это далеко не исчерпывающий перечень. Если при падении пострадало имущество, не помешает вызвать участкового, чтобы зафиксировать данный факт, а оценить стоимость компенсации за повреждённое имущество поможет независимая экспертиза.
Какие затраты может компенсировать пострадавший?
Перечень затрат, которые может компенсировать пострадавший:
Сколько подобных случаев было в вашей практике?
К счастью, в нашей практике такие дела встречаются очень редко, однако в пространстве СМИ данная тема популярна. Главное в таких делах — знать и соблюдать порядок своих действий, чтобы обеспечить себя доказательствами для гарантированного получения компенсации за полученные вред здоровью и (или) имуществу.