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Средняя площадь квартиры в Белгородской области составила 51 квадратный метр

1 февраля 14:04
Фото: Бел.Ру
В регионе с начала года жители отметили новоселье более чем в 2,9 тыс. квартир. Данные опубликовал Белгородстат.

Средняя площадь квартир, которую покупают жители региона, составила 51 квадратный метр. За год белгородцы отметили новоселье в 2915 квартирах.

Белгородстат сравнил, где население региона покупает жильё чаще — в частном секторе или в МКД. Как выяснилось, жители области предпочитают частные дома.

В 2021 году в регионе построили 8020 частных жилых домов. Их общая площадь составила более 1016 тыс. кв. метров. Это превышает площадь возведённых многоквартирных домов 6,8 раза.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о дефиците МКД в регионе. В 2022 году планируется ввести 400 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах — в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

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