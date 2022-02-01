Средняя площадь квартир, которую покупают жители региона, составила 51 квадратный метр. За год белгородцы отметили новоселье в 2915 квартирах.
Белгородстат сравнил, где население региона покупает жильё чаще — в частном секторе или в МКД. Как выяснилось, жители области предпочитают частные дома.
В 2021 году в регионе построили 8020 частных жилых домов. Их общая площадь составила более 1016 тыс. кв. метров. Это превышает площадь возведённых многоквартирных домов 6,8 раза.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о дефиците МКД в регионе. В 2022 году планируется ввести 400 тыс. кв. метров жилья в многоквартирных домах — в 2,6 раза больше, чем годом ранее.