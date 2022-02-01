Побег из роддома и ответ коммунальщиков прокурорам интересовали белгородцев 1 февраля

Ночью 1 февраля из роддома Шебекинской ЦРБ, где наблюдают за беременными пациентками с ковидом, сбежала женщина. Она посчитала, что ей лучше находиться дома. ПЦР-тест у пациентки был положительным.
Уже утром стало известно, женщина всё-таки решила вернуться в роддом, сейчас за ней наблюдают врачи. Министр здравоохранения Андрей Иконников не смог объяснить, почему пациентка сбежала: по его мнению, произошло это из-за отсутствия ответственности за здоровье.
В Старом Осколе тем временем до сих пор обсуждают историю с проверкой дорог прокуратурой. Сотрудники надзорного ведомства, напомним, завели административное дело против директора коммунальной службы.
На замечание прокуроров ответил замглавы администрации горокруга по ЖКХ Игорь Щепин. По его словам, коммунальщики работают хорошо, но не хватает техники и 80 человек на ручную уборку. Нехватка людей сложилась из-за условий, а именно переработки и зарплаты в 20 тыс. рублей.
Одной из основных тем по-прежнему остаётся ковид. По данным Росстата, в Белгородской области из-за коронавируса умер 4831 человек. 3608 жертв скончались непосредственно от ковида.
Вместе с тем региональный оперштаб сообщает о 1929 случаев смерти. То есть у Росстата данные по умершим в 2,5 раза больше. Отметим, что статистика у двух источников не совпадает уже не в первый раз.