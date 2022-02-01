В феврале в России вступит в силу ряд новых законов. О нововведениях рассказали в Госдуме.
С 1 февраля судебные приставы не смогут взыскивать с должников зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму. Как подчёркивает председатель ГД Вячеслав Володин, закон направлен на защиту населения, чтобы люди не остались без средств к существованию. Также в своём телеграм-канале он подчеркнул, что появилась возможность подачи заявления с реквизитами счёта, на котором гражданин хочет сохранить сумму прожиточного минимума.
Ещё один закон коснётся защиты россиян при покупке квартиры. Органы власти обязали передавать в Росреестр данные о признании домов аварийными или требующими реконструкции. Соответствующую выписку граждане смогут получить из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным.
Нововведения коснулись и паевых инвестиционных фондов — изменяется порядок управления ими и правила выплаты доходов по паям. Они могут быть установлены нормативными актами Банка России. Управляющие компании в свою очередь обязали при погашении паёв обеспечивать передачу выделяемого имущества не позже чем за один день с момента погашения инвестиционных паёв фонда.
Изменения произошли в сфере экологии. Предприятия начнут штрафовать за отсутствие систем контроля выбросов. Размер штрафа для должностных лиц составит 20–40 тыс. рублей, а для юридических лиц — 100–200 тыс. рублей. Кроме того, штрафы грозят и за неправильную установку систем контроля.
Ещё одним изменением станет индексация пенсий выше уровня инфляции. С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную пенсию, которую проиндексируют на 8,6%. Такое решение направлено на защиту пенсионеров и компенсацию в связи с выросшими расходами из-за роста цен.
С 1 февраля по «Пушкинской карте» разрешается покупать билеты в кино. При этом государственными деньгами можно оплачивать фильмы, которые созданы при поддержке Минкульта, Фонда кино или региональных властей.
С 8 февраля педофилам начнёт грозить пожизненное заключение. Такой срок получат педофилы-рецидивисты, а также те, кто совершил сексуальное насилие над двумя и более детьми. Кроме того, введут повышенные штрафы за немаркированные сигареты и алкоголь. Юрлиц обяжут выплачивать до 500 тыс. рублей за подобные нарушения.