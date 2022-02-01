С 1 февраля судебные приставы не смогут взыскивать с должников зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму. Как подчёркивает председатель ГД Вячеслав Володин, закон направлен на защиту населения, чтобы люди не остались без средств к существованию. Также в своём телеграм-канале он подчеркнул, что появилась возможность подачи заявления с реквизитами счёта, на котором гражданин хочет сохранить сумму прожиточного минимума.