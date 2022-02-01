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На катке на Соборной площади в Белгороде введут ограничения

1 февраля 11:27
Фото: страница Антона Иванова в соцсети
За сеанс на катке смогут кататься не более 35 человек. Ограничение связано с обострением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мэрия Белгорода».

Со 2 февраля на катке в центре Белгорода введут ограничения. Теперь на одном сеансе одновременно кататься смогут только до 35 посетителей. Соответствующее решение в городской администрации приняли в связи с нестабильностью эпидемиологической ситуации.

Число заболевших ковидом белгородцев впервые превысило 500 человек. Диагностировали коронавирус у 571 жителя региона. В Белгороде COVID-19 выявили у 223 человек.

Напомним, ранее о готовности Белгородской области к ухудшению эпидемиологической ситуации заявляли в региональном минздраве. Сообщалось, что в ковидной поликлинике № 6 помощь пациентам оказывали 44 врача и 44 медработника среднего звена.

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