На катке на Соборной площади в Белгороде введут ограничения

Со 2 февраля на катке в центре Белгорода введут ограничения. Теперь на одном сеансе одновременно кататься смогут только до 35 посетителей. Соответствующее решение в городской администрации приняли в связи с нестабильностью эпидемиологической ситуации.
Число заболевших ковидом белгородцев впервые превысило 500 человек. Диагностировали коронавирус у 571 жителя региона. В Белгороде COVID-19 выявили у 223 человек.
Напомним, ранее о готовности Белгородской области к ухудшению эпидемиологической ситуации заявляли в региональном минздраве. Сообщалось, что в ковидной поликлинике № 6 помощь пациентам оказывали 44 врача и 44 медработника среднего звена.