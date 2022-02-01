Избитая дворник в Белгороде рассказала подробности произошедшего

Posted 1 февраля 2022, 08:33
Published 1 февраля 2022, 08:33
Modified 1 декабря, 08:27
Updated 1 декабря, 08:27
31 января в областном центре между мужчиной и сотрудницей управляющей компании произошёл конфликт. Как рассказала журналистам «Бел.Ру» Вера Петровна, она работает дворником. За ней закреплена территория около дома на проспекте Ватутина, 9а. В доме четыре подъезда. Возле последнего находится парикмахерская «Стиль».
Как отметила женщина, возле частной парикмахерской снег никогда не убирали. Именно это и не понравилось молодому парню, который налетел на Веру Петровну с лопатой.
Почистила последний подъезд, выходит из парикмахерской мужчина с лопатой. И начинает кричать, что мы пьяницы и ничего не делаем: «Ты не чистишь тут у меня. Давай быстро чисти». Я ему рассказываю, что это его территория, а не моя. Он начинает чистить снег, кричит на меня и бежит с лопатой, а потом начинает быть по ногам с криками: «Вот так надо чистить».Вера Петровна
Женщина добавила, что после того, как они заканчивают уборку, делают фотоотчёт и отправляют мастеру. Поэтому она достала телефон, чтобы зафиксировать, как парень начинает бросать снег со своей нечищеной территории на убранную.
Я достала телефон и начала фотографировать, как он кидает снег. Он выхватывает телефон, бросает в сугроб и давит ногой. Пока я доставала телефон, он меня в сугроб бросает. Я достала телефон из сугроба, дозвонилась мастеру, она приехала. Потом он выхватил телефон и выбросил на дорогу. Мы ушли, потому что он неадекватный, начал драться.Вера Петровна
После произошедшего мастер дворника вызвала полицию. Вера Петровна написала заявление. В региональном управлении МВД рассказали, что 31 января в 12:39 в дежурную часть полиции поступило сообщение от гражданки 1975 года рождения о том, что мужчина выбил из её рук телефон. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Обратились в полицию. Заявление приняли. Телефон — пол-экрана красный. В ремонте сказали, что ещё полгода поработает, а потом всё. Мне страшно. Вчера около 11 дня это произошло, а если бы было утром, в 4–5? Выследит меня, я и не успею пискнуть, мужчина неадекватный.Вера Петровна