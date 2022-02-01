Избитая дворник в Белгороде рассказала подробности произошедшего

Почистила последний подъезд, выходит из парикмахерской мужчина с лопатой. И начинает кричать, что мы пьяницы и ничего не делаем: «Ты не чистишь тут у меня. Давай быстро чисти». Я ему рассказываю, что это его территория, а не моя. Он начинает чистить снег, кричит на меня и бежит с лопатой, а потом начинает быть по ногам с криками: «Вот так надо чистить».Вера Петровна