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Posted 1 февраля 2022, 08:33

Published 1 февраля 2022, 08:33

Modified 1 декабря, 08:27

Updated 1 декабря, 08:27

Избитая дворник в Белгороде рассказала подробности произошедшего

1 февраля 2022, 08:33
Сюжет
УМВД
В Белгороде около парикмахерской «Стиль» на проспекте Ватутина неизвестный мужчина побил женщину-дворника и разбил её телефон. Причина в том, что она не убрала снег около парикмахерской. Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МВД.

31 января в областном центре между мужчиной и сотрудницей управляющей компании произошёл конфликт. Как рассказала журналистам «Бел.Ру» Вера Петровна, она работает дворником. За ней закреплена территория около дома на проспекте Ватутина, 9а. В доме четыре подъезда. Возле последнего находится парикмахерская «Стиль».

Как отметила женщина, возле частной парикмахерской снег никогда не убирали. Именно это и не понравилось молодому парню, который налетел на Веру Петровну с лопатой.

Почистила последний подъезд, выходит из парикмахерской мужчина с лопатой. И начинает кричать, что мы пьяницы и ничего не делаем: «Ты не чистишь тут у меня. Давай быстро чисти». Я ему рассказываю, что это его территория, а не моя. Он начинает чистить снег, кричит на меня и бежит с лопатой, а потом начинает быть по ногам с криками: «Вот так надо чистить».Вера Петровна

Женщина добавила, что после того, как они заканчивают уборку, делают фотоотчёт и отправляют мастеру. Поэтому она достала телефон, чтобы зафиксировать, как парень начинает бросать снег со своей нечищеной территории на убранную.

Я достала телефон и начала фотографировать, как он кидает снег. Он выхватывает телефон, бросает в сугроб и давит ногой. Пока я доставала телефон, он меня в сугроб бросает. Я достала телефон из сугроба, дозвонилась мастеру, она приехала. Потом он выхватил телефон и выбросил на дорогу. Мы ушли, потому что он неадекватный, начал драться.Вера Петровна

После произошедшего мастер дворника вызвала полицию. Вера Петровна написала заявление. В региональном управлении МВД рассказали, что 31 января в 12:39 в дежурную часть полиции поступило сообщение от гражданки 1975 года рождения о том, что мужчина выбил из её рук телефон. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Обратились в полицию. Заявление приняли. Телефон — пол-экрана красный. В ремонте сказали, что ещё полгода поработает, а потом всё. Мне страшно. Вчера около 11 дня это произошло, а если бы было утром, в 4–5? Выследит меня, я и не успею пискнуть, мужчина неадекватный.Вера Петровна

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