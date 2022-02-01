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Posted 1 февраля 2022, 07:34

Published 1 февраля 2022, 07:34

Modified 1 декабря, 08:27

Updated 1 декабря, 08:27

Из ковидного роддома под Белгородом сбежала беременная пациентка

1 февраля 2022, 07:34
Сюжет
Коронавирус
У неё был положительный ПЦР-тест. В палате беременная женщина находилась одна. Пациентка ушла из больницы ночью, сообщает «Белпресса».

Из ковидного госпиталя Шебекинской ЦРБ сбежала беременная пациентка. Происшествие случилось минувшей ночью.

Известно, что у женщины был положительный ПЦР-тест. Накануне у неё поднялась температура. Пациентка находилась в палате одна. В больнице женщина была с 30 января.

Пациентка, по словам главврача Шебекинской ЦРБ Олеси Нестеренко, посчитала, что ей лучше быть дома. Утром 1 февраля к женщине приехал врач, ей напомнили о существующих рисках. Беременная в итоге решила вернуться в роддом.

Олеся Нестеренко добавила, что признаков пневмонии у пациентки не было, только повышенная температура.

Напомним, что роддом Шебекинской ЦРБ попал в центр внимания белгородцев после истории с умершими женщинами и новорождёнными. Об этом рассказали мужья скончавшихся пациенток. После стало известно, что проверку проведут следком и Росздравнадзор. Свою позицию ранее высказали в региональном минздраве и самой больнице.

#Новости#Происшествия#Беременная#Коронавирус#ПЦР-тест#Роддом#Шебекинская ЦРБ
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