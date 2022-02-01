Из ковидного роддома под Белгородом сбежала беременная пациентка

Напомним, что роддом Шебекинской ЦРБ попал в центр внимания белгородцев после истории с умершими женщинами и новорождёнными. Об этом рассказали мужья скончавшихся пациенток. После стало известно, что проверку проведут следком и Росздравнадзор. Свою позицию ранее высказали в региональном минздраве и самой больнице.