Четыре новых приюта для бездомных животных построят в Белгородской области

Posted 1 февраля 2022, 09:18
Published 1 февраля 2022, 09:18
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
На оперсовещании регионального правительства 31 января заместитель губернатора Юлия Щедрина отчиталась о ситуации с бездомными животными в Белгородской области. По данным чиновницы, в 2021 году отловили и отвезли на стерилизацию 1841 бездомную собаку. В 2022 году планируют отловить 2200 собак. При этом в области зарегистрировано всего четыре приюта на 700 мест.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что число приютов в регионе необходимо увеличить. Сейчас они есть в Старооскольском горокруге, в Белгороде и в Белгородском районе.
Есть ещё четыре крупных образования, из которых поступают жалобы. Это Губкинский, Шебекинский, Алексеевский и Валуйский горокруга. Количество приютов нужно увеличить в два раза. Там должны будут предоставлять услуги стерилизации и передержки. Вячеслав Гладков
При этом в приюте в Белгороде, по словам губернатора, есть проблемы с нехваткой финансирования. Организации нужны оборудование и корм для животных.
Непростая ситуация и в Белгородском районе. Там приют разместили достаточно близко к населённому пункту, отметил Гладков. О каком именно приюте идёт речь, чиновник не уточнил, однако отметил, что перенести его практически невозможно.
Также региональные власти намерены усилить контроль за бездомными животными. Сделать это они предлагают с помощью глав муниципалитетов. Теперь администрации районов и горокругов должны:
В 2021 году отловом бродячих собак в Белгородской области занималась курская компания «МиЛена». Даже во время непродолжительного запрета на осуществление деятельности по обращению с бездомными животными из-за нарушений организация продолжала заключать госконтракты. С апреля по июль редакция насчитала 11 контрактов с администрациями муниципалитетов Курской и Белгородской областей.
У зоозащитников не раз возникали претензии к «МиЛене». Так в январе они увидели в приюте собак и щенков, которые сидели в грязных клетках и вольерах в собственных экскрементах. С ними соседствовали волки, волкособы, птицы и еноты. Удивила зоозащитников клетка с гималайским медведем — животное не подавало признаков жизни и было припорошено снегом. Сам вольер был открыт с двух сторон.