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Posted 1 февраля 2022, 09:18

Published 1 февраля 2022, 09:18

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Четыре новых приюта для бездомных животных построят в Белгородской области

1 февраля 2022, 09:18
Сюжет
Губернатор
В регионе отмечают нехватку организаций по содержанию животных. Открыть новые приюты должны в четырёх крупных городах области.

На оперсовещании регионального правительства 31 января заместитель губернатора Юлия Щедрина отчиталась о ситуации с бездомными животными в Белгородской области. По данным чиновницы, в 2021 году отловили и отвезли на стерилизацию 1841 бездомную собаку. В 2022 году планируют отловить 2200 собак. При этом в области зарегистрировано всего четыре приюта на 700 мест.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что число приютов в регионе необходимо увеличить. Сейчас они есть в Старооскольском горокруге, в Белгороде и в Белгородском районе.

Есть ещё четыре крупных образования, из которых поступают жалобы. Это Губкинский, Шебекинский, Алексеевский и Валуйский горокруга. Количество приютов нужно увеличить в два раза. Там должны будут предоставлять услуги стерилизации и передержки. Вячеслав Гладков

При этом в приюте в Белгороде, по словам губернатора, есть проблемы с нехваткой финансирования. Организации нужны оборудование и корм для животных.

Непростая ситуация и в Белгородском районе. Там приют разместили достаточно близко к населённому пункту, отметил Гладков. О каком именно приюте идёт речь, чиновник не уточнил, однако отметил, что перенести его практически невозможно.

Также региональные власти намерены усилить контроль за бездомными животными. Сделать это они предлагают с помощью глав муниципалитетов. Теперь администрации районов и горокругов должны:

  • проводить мониторинг немаркированных бездомных собак,
  • установить контроль за мусорными площадками,
  • проводить разъяснительную работу с населением об ответственном обращении с животными,
  • проверять деятельность организаций, с которыми заключён контракт на отлов и возврат на прежнее место обитания бездомных животных,
  • обязать подрядчика предоставлять к акту выполненных работ видеозаписи отлова и выпуска животных на прежнее место обитания,
  • дать возможность подавать заявки на отлов бездомных животных через сайт администрации района или горокруга.

В 2021 году отловом бродячих собак в Белгородской области занималась курская компания «МиЛена». Даже во время непродолжительного запрета на осуществление деятельности по обращению с бездомными животными из-за нарушений организация продолжала заключать госконтракты. С апреля по июль редакция насчитала 11 контрактов с администрациями муниципалитетов Курской и Белгородской областей.

У зоозащитников не раз возникали претензии к «МиЛене». Так в январе они увидели в приюте собак и щенков, которые сидели в грязных клетках и вольерах в собственных экскрементах. С ними соседствовали волки, волкособы, птицы и еноты. Удивила зоозащитников клетка с гималайским медведем — животное не подавало признаков жизни и было припорошено снегом. Сам вольер был открыт с двух сторон.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Эксклюзив#Приют для собак
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