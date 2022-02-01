Четыре новых приюта для бездомных животных построят в Белгородской области

У зоозащитников не раз возникали претензии к «МиЛене». Так в январе они увидели в приюте собак и щенков, которые сидели в грязных клетках и вольерах в собственных экскрементах. С ними соседствовали волки, волкособы, птицы и еноты. Удивила зоозащитников клетка с гималайским медведем — животное не подавало признаков жизни и было припорошено снегом. Сам вольер был открыт с двух сторон.