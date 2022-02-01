Бродячие собаки начали нападать на детей в регионах России

В тот же день собаки напали на восьмилетнего мальчика в Вилючинске в Камчатском крае. По счастливой случайности псов отогнал подоспевший на помощь сторож. На следующий день собака также напала на четырёхлетнюю девочку в Сахалинской области. Пёс укусил ребёнка за лицо. От более тяжёлых травм девочку спасли соседские дети, прибежавшие на крики.