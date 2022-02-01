Бродячие собаки начали нападать на детей в регионах России

В России бродячие собаки стали нападать на детей, в связи с чем стали главным страхом для их родителей. Редакция издания собрала последние случаи, связанные с нападениями бездомных собак.
В селе Домна Забайкальского края 21 января стая бродячих собак растерзала девочку. Никто из местных жителей не успел помочь девочке. По данному факту возбудили уголовное дело.
Ещё одно нападение произошло 23 января. Собаки напали на двух школьников — брата и сестру. Сообщается, что нападения произошли в разное время. Жизни детей ничего не угрожает, они находятся на амбулаторном лечении.
В тот же день собаки напали на восьмилетнего мальчика в Вилючинске в Камчатском крае. По счастливой случайности псов отогнал подоспевший на помощь сторож. На следующий день собака также напала на четырёхлетнюю девочку в Сахалинской области. Пёс укусил ребёнка за лицо. От более тяжёлых травм девочку спасли соседские дети, прибежавшие на крики.
28 января произошло нападение на подростка. Инцидент произошёл на Чукотке прямо во дворе одного из жилых домов. Травма у подростка оказалась не серьёзной, поэтому после оказания первой помощи его отпустили домой.
Ситуацию на контроль взял глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он поручил компетентным органам разобраться в каждом отдельном случае нападения. Кроме того, в Госдуме обсуждают меры профилактики нападений бродячих животных.