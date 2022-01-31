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Жители Белгорода не уплатили половину штрафов за платные парковки в 2021 году

31 января 06:55
Фото: ИА «Бел.Ру»
В минувшем году общая сумма штрафов составила 121 млн рублей. Белгородцы заплатили только 66,2 млн рублей.

По итогам прошлого года комиссия при администрации Белгорода составила 121 069 постановлений по статье «Невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), организованными органами местного самоуправления». Общая сумма штрафов составила 121 млн рублей. Комиссии удалось взыскать только половину суммы — 66,2 млн рублей (66 тыс. штрафов).

Напомним, аналогичная ситуация в городе происходила в 2019–20 гг. Горожане не уплачивали 60% штрафов.

Известно, что в конце прошлого года в регионе сумму штрафов за неоплату парковки увеличили на 500 рублей. Теперь белгородцам предстоит заплатить за это нарушение 1500 рублей, ранее сумма штрафов составляла 1000 рублей.

Стоит отметить, что в 2022 году в городе должны расширить зону платных парковок, а также ввести дифференцированные тарифы и новые типы абонентов. Напомним, что в 2020 году экс-мэр города Юрий Галдун предлагал разделить тариф по следующему принципу: в центре Белгорода дороже, на окраине — дешевле.

В Белгороде планируют расширить зону платных парковок
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