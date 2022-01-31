Жители Белгорода не уплатили половину штрафов за платные парковки в 2021 году

Стоит отметить, что в 2022 году в городе должны расширить зону платных парковок, а также ввести дифференцированные тарифы и новые типы абонентов. Напомним, что в 2020 году экс-мэр города Юрий Галдун предлагал разделить тариф по следующему принципу: в центре Белгорода дороже, на окраине — дешевле.