Вымираем: смертность в Белгородской области превысила рождаемость на 16 тыс. человек

За год в стране умерло более 1 млн россиян. В 2020 году количество умерших было меньше и составляло 689 тыс. человек. За 2021 год коэффициент убыли населения вырос с 4,7 до 7,2 человека на 1 тыс. по России, а в ЦФО — с 6 до 8,5 человека на 1 тыс. населения.