Вымираем: смертность в Белгородской области превысила рождаемость на 16 тыс. человек

Белгородская область в 2021 году обезлюдела на 16 тыс. человек. Регион вошёл в десятку субъектов Центрального федерального округа по естественной убыли населения.
Как пишут в издании, за год ЦФО потерял 336 тыс. человек, что сопоставимо с населением Белгорода или Калуги. Естественная убыль населения за прошедший год возросла на 100 тыс. человек.
В абсолютных цифрах лидером по смертности выступает Москва, где за год умерли порядка 100 тыс. человек. При этом коэффициент убыли в столице самый низкий и составляет 3,3 на 1 тыс. человек. В Московской области — 7 на 1 тыс. человек.
В других регионах ситуация более плачевная. Воронежская область потеряла 28 тыс. человек, Тульская и Владимирская — 20,5 тыс. и 19 тыс. человек соответственно. Высокий уровень убыли также отмечается в Тверской области — 17 тыс. человек, а в Рязанской и Белгородской областях по 16 тыс. человек. Лидирующие позиции по темпам вымирания занимают Тульская, Владимирская и Рязанская области, где коэффициент смертности превышает 14 человек на 1 тыс.
За год в стране умерло более 1 млн россиян. В 2020 году количество умерших было меньше и составляло 689 тыс. человек. За 2021 год коэффициент убыли населения вырос с 4,7 до 7,2 человека на 1 тыс. по России, а в ЦФО — с 6 до 8,5 человека на 1 тыс. населения.
При этом количество жителей в стране пополняется мигрантами, большинство из которых приезжают из стран Средней Азии. За прошедший год в России зарегистрировали 6,3 млн иностранцев и лиц без гражданства.