В статистику заболевших ковидом стали вносить пациентов с ОРВИ

Мы видим количество обращений в поликлиниках. Мы же считаем больных не только с коронавирусом, но и больных с ОРВИ. У нас в совокупности идёт. Ухудшение эпидобстановки зависит от того, сколько всего человек заболело, а не от того, сколько у нас заболело ковидом в сутки.Андрей Иконников