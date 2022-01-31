Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В статистику заболевших ковидом стали вносить пациентов с ОРВИ

31 января 10:53
Фото: ИА «Бел.Ру»
Как отметил глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников, на ухудшение эпидобстановки влияет не только количество пациентов с коронавирусом, но и с ОРВИ.

По словам Иконникова, в статистику заболевших включают пациентов с коронавирусом и ОРВИ.

Мы видим количество обращений в поликлиниках. Мы же считаем больных не только с коронавирусом, но и больных с ОРВИ. У нас в совокупности идёт. Ухудшение эпидобстановки зависит от того, сколько всего человек заболело, а не от того, сколько у нас заболело ковидом в сутки.Андрей Иконников

При ухудшении эпидобстановки, отметил Иконников, в Белгородской области в течение 24 часов в два раза увеличат количество выездных медицинских бригад: «Мы максимально мобилизуем амбулаторное звено». В настоящий момент в амбулаторной поликлинике № 6 Белгорода на вызовах работают 38 врачей, ещё семеро ведут приём в поликлинике.

Известно, что по состоянию на 31 января коронавирус за сутки выявили у 491 жителя региона. В стационарах находятся 870 ковид-пациентов, 40 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Белгородская область готовится к ухудшению ситуации с ковидом
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация белгородцев?У летучих мышей в ЮАР обнаружили новый вид коронавирусаБелгородская область готовится к ухудшению ситуации с ковидом
#Новости#Коронавирус#Минздрав#Статистика#Эксклюзив#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18