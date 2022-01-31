В статистику заболевших ковидом стали вносить пациентов с ОРВИ

По словам Иконникова, в статистику заболевших включают пациентов с коронавирусом и ОРВИ.
Мы видим количество обращений в поликлиниках. Мы же считаем больных не только с коронавирусом, но и больных с ОРВИ. У нас в совокупности идёт. Ухудшение эпидобстановки зависит от того, сколько всего человек заболело, а не от того, сколько у нас заболело ковидом в сутки.Андрей Иконников
При ухудшении эпидобстановки, отметил Иконников, в Белгородской области в течение 24 часов в два раза увеличат количество выездных медицинских бригад: «Мы максимально мобилизуем амбулаторное звено». В настоящий момент в амбулаторной поликлинике № 6 Белгорода на вызовах работают 38 врачей, ещё семеро ведут приём в поликлинике.
Известно, что по состоянию на 31 января коронавирус за сутки выявили у 491 жителя региона. В стационарах находятся 870 ковид-пациентов, 40 из них подключены к аппарату ИВЛ.