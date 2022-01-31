Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области создали совет по обеспечению роста зарплаты

31 января 17:00
Фото: «Бел.Ру»
Председателем координационного совета стал губернатор Вячеслав Гладков, следует из постановления регионального правительства. В составе совета будут работать три комиссии, руководителями которых назначили Дмитрия Гладского, Елену Батанову и Ивана Будлова.

В Белгородской области создали координационный совет по обеспечению роста зарплаты. Его председатель — губернатор Вячеслав Гладков. В состав консультационно-совещательного органа вошли первый заместитель и заместители Гладкова, главы региональных министерств, начальник областного УМВД и председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.

В составе координационного совета будут работать три комиссии. Руководителем комиссии по обеспечению повышения уровня зарплаты стал замгубернатора Дмитрий Гладский. Комиссию по ликвидации задолженности по зарплате возглавила министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова. Замгубернатора, руководитель администрации главы региона Иван Будлов назначен руководителем комиссии по противодействию нелегальным трудовым отношениям.

В своей работе координационный совет будет взаимодействовать с налоговой, прокуратурой и Госинспекцией труда. Заседания члены совета будут проводить по мере необходимости.

На минувшей неделе губернатор Вячеслав Гладков заявил, что жителям региона планируют повысить зарплаты на 15%. Задача должна быть выполнена по итогам 2022 года. Глава региона пояснил, что повышение коснётся и бюджетников, и работающих в регионе организаций.

Отметим, что ранее Белгородская область оказалась в лидерах по зарплатам среди регионов Центрального федерального округа. По данным Белгородстата, в октябре средняя номинальная начисленная зарплата сложилась в размере 42,4 тыс. рублей.

Материалы по теме
Белгородская область попала в лидеры по зарплатам в ЦФОГладков: Хочу, чтобы средняя зарплата в Белгородской области поднялась хотя бы на 15%Жителям Белгородской области планируют повысить зарплату на 15%
#Новости#Зарплата#Координационный совет#Белгородская область#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18