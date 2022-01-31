В Белгородской области создали совет по обеспечению роста зарплаты

На минувшей неделе губернатор Вячеслав Гладков заявил, что жителям региона планируют повысить зарплаты на 15%. Задача должна быть выполнена по итогам 2022 года. Глава региона пояснил, что повышение коснётся и бюджетников, и работающих в регионе организаций.