В Белгородской области создали совет по обеспечению роста зарплаты

В Белгородской области создали координационный совет по обеспечению роста зарплаты. Его председатель — губернатор Вячеслав Гладков. В состав консультационно-совещательного органа вошли первый заместитель и заместители Гладкова, главы региональных министерств, начальник областного УМВД и председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.
В составе координационного совета будут работать три комиссии. Руководителем комиссии по обеспечению повышения уровня зарплаты стал замгубернатора Дмитрий Гладский. Комиссию по ликвидации задолженности по зарплате возглавила министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова. Замгубернатора, руководитель администрации главы региона Иван Будлов назначен руководителем комиссии по противодействию нелегальным трудовым отношениям.
В своей работе координационный совет будет взаимодействовать с налоговой, прокуратурой и Госинспекцией труда. Заседания члены совета будут проводить по мере необходимости.
На минувшей неделе губернатор Вячеслав Гладков заявил, что жителям региона планируют повысить зарплаты на 15%. Задача должна быть выполнена по итогам 2022 года. Глава региона пояснил, что повышение коснётся и бюджетников, и работающих в регионе организаций.
Отметим, что ранее Белгородская область оказалась в лидерах по зарплатам среди регионов Центрального федерального округа. По данным Белгородстата, в октябре средняя номинальная начисленная зарплата сложилась в размере 42,4 тыс. рублей.