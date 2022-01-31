В Белгородской области поймали 19 водителей автобусов с неисправным рулём и тормозами

Сотрудники ГАИ выявили 363 нарушения ПДД со стороны водителей автобусов. Один из них сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Белгородские автоинспекторы провели профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. В ходе рейдов удалось найти водителя, который отправился в рейс в состоянии алкогольного опьянения. Всего гаишники выявили 363 нарушения ПДД. 91 водитель не пристёгивал ремень безопасности во время движения — это нарушение встречалось чаще всего. Ещё 47 нарушений — вождение при технических неисправностях. 35 нарушений коснулись правил маневрирования на дорогах. Реже водители допускали нарушения при перевозке пассажиров — 25 случаев. Также сотрудники ГАИ выявили 19 нарушений, связанных с управлением при неисправности тормозов и рулевой системы. Ещё десять случаев коснулись управления автобусом с нарушением труда и отдыха. Правоохранители составили 74 административных акта в отношении должностных лиц. Из них 35 коснулись выпуска в рейсы автобусов с техническими неисправностями. Материалы по теме Белгородских водителей школьных автобусов поймали на нарушении маршрутов В Белгороде водитель ЕТК высадил ребёнка из автобуса после не прошедшей оплаты Под Белгородом пьяный водитель врезался в автобус и перевернулся