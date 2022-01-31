У Контрольно-счётной палаты появились претензии к министерствам Белгородской области

Posted 31 января 2022, 09:21
Published 31 января 2022, 09:21
Modified 1 декабря, 08:12
Updated 1 декабря, 08:12
На оперсовещании 31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил отчёты Контрольно-счётной палаты (КСП) региона об экспертно-аналитических мероприятиях.
Аудиторы считают, что у министерства здравоохранения области есть проблемы по закупочным мероприятиям. Так, часть оборудования, заказанная ведомством, не соответствует перечню, которое установлено постановлением правительства. Также есть вопросы по закупкам и поставкам лекарственных препаратов.
С одной стороны, в рамках закупочных мероприятий расхождения цен выявлено не было, но у КСП есть претензии по выполнению контрактных обязательств между минздравом и поставщиками. Сумма существенная.Вячеслав Гладков
Напомним, на дополнительную закупку препаратов для лечения пациентов с коронавирусом направили 300 млн рублей. На эти деньги область приобрела 341 789 упаковок лекарств.
Появились вопросы у Контрольно-счётной палаты и к организации безопасности дорожного движения и совершенствования транспортной системы. Так, в адрес некоторых исполнителей госконтрактов не были направлены претензии в соответствии с заключёнными контрактами на общую сумму практически 1,5 млрд рублей, отметил губернатор Гладков.
По мнению Палаты, в сфере дорожного хозяйства есть необоснованные расходы по фактически невыполненным работам на объектах. Также аудиторы назвали перечень нарушений в работе программно-аппаратного комплекса «ВЗОР», передвижных комплексов «КРИС-П» (фоторадары), которые установлены на дорогах области.
В третьем заключении КСП представила анализ программы по формированию комфортной городской среды. У аудиторов возникли претензии в части незавершённого благоустройства в одном из муниципалитетов. Также вопросы появились и к объектам в Белгороде, Старооскольском, Яковлевском и Алексеевском горокругах.
Мы будем увеличивать качество работы контрольно-надзорных органов по расходованию бюджетных средств. Будем просить, чтобы правоохранительные органы в этих процессах участвовали. Мы хотим, чтобы каждая копейка работала. Вячеслав Гладков
Вице-губернатор Евгений Мирошников и Владимир Базаров, а также министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко и руководитель сферы здравоохранения Андрей Иконников лично должны разобраться, почему у Контрольно-счётной палаты есть претензии к работе ведомств.