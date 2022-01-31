Современные модульные светильники

Модульные светильники стали невероятно популярными не только в среде промышленных дизайнеров, проектирующих коммерческие помещения, но и у рядовых владельцев жилых пространств. Эти конструкции на 100% отвечают запросам пользователей.
Их отличают:
Универсальность.
Систему легко установить, она проста в эксплуатации, не капризна, впишется в интерьер и не потребует особой заботы в процессе использования. Удобно!
Функциональность.
Они хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими устройствами. Их дополняют настенными бра, декоративными люстрами по центру целевой зоны, акцентными направленными «точками». А кто-то создает самостоятельный световой сценарий, основанный только на линейных модулях.
Надежность.
Модульные светильники светодиодные, а значит, долговечные. Если производитель позаботился о защите источников света от деградации, то они прослужат не одно десятилетие.
Явный тренд последних лет — вектор на минимализм и простоту. Ценятся чистые линии (геометрия), глубокие спокойные цвета (графитовый, серый, приглушенный золотой, матовый серебряный) и нейтральная классика — черный и белый.
Модульные светильники идеально попадают в заданные условия. Профили, как правило, изготавливаются в базовых оттенках, а плафоны вы можете выбрать на свое усмотрение. Таким образом внешний вид оборудования несложно адаптировать к любым переменам в доме или офисе, подчеркнув их особенности.
Профессионалы советуют не экономить на качестве. В долгосрочной перспективе всегда выгоднее вложиться в покупку у проверенной фирмы — тут и долгий срок службы, и высокие качественные показатели, и пятилетняя гарантия. В данном случае речь идет о серии Modular от Центрсвет — премиальной линейке модульных светильников, светодиодных.
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