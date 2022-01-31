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Современные модульные светильники

31 января 09:54
Фото: pixabay.com
Рассматриваем модульные светодиодные светильники с точки зрения современных требований к осветительному оборудованию. На примере световой системы Modular разбираем достоинства модулей и причины их популярности среди качественной электротехники.

Модульные светильники стали невероятно популярными не только в среде промышленных дизайнеров, проектирующих коммерческие помещения, но и у рядовых владельцев жилых пространств. Эти конструкции на 100% отвечают запросам пользователей.

Их отличают:

Универсальность.

Систему легко установить, она проста в эксплуатации, не капризна, впишется в интерьер и не потребует особой заботы в процессе использования. Удобно!

Функциональность.

Они хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими устройствами. Их дополняют настенными бра, декоративными люстрами по центру целевой зоны, акцентными направленными «точками». А кто-то создает самостоятельный световой сценарий, основанный только на линейных модулях.

Надежность.

Модульные светильники светодиодные, а значит, долговечные. Если производитель позаботился о защите источников света от деградации, то они прослужат не одно десятилетие.

На пике спроса

Явный тренд последних лет — вектор на минимализм и простоту. Ценятся чистые линии (геометрия), глубокие спокойные цвета (графитовый, серый, приглушенный золотой, матовый серебряный) и нейтральная классика — черный и белый.

Модульные светильники идеально попадают в заданные условия. Профили, как правило, изготавливаются в базовых оттенках, а плафоны вы можете выбрать на свое усмотрение. Таким образом внешний вид оборудования несложно адаптировать к любым переменам в доме или офисе, подчеркнув их особенности.

Купить и не переплатить

Профессионалы советуют не экономить на качестве. В долгосрочной перспективе всегда выгоднее вложиться в покупку у проверенной фирмы — тут и долгий срок службы, и высокие качественные показатели, и пятилетняя гарантия. В данном случае речь идет о серии Modular от Центрсвет — премиальной линейке модульных светильников, светодиодных.

5 причин приобрести именно ее:

  1. Высококлассный алюминиевый каркас, ювелирно изготовленные крепежи и соединительные детали. Ширина трека от 40 до 60 мм, длина любая. Подходит под все стандартные варианты, представленные на рынке.
  2. Профессиональная оптика: равномерное свечение, отсутствие мерцания и темных пятен, минимизация бликов, безопасность для зрения и естественная цветопередача.
  3. Уникальный механизм крепления приборов — без магнитов. Прочно фиксирует, не ослабевает со временем и позволяет быстро добавить, удалить или заменить каждый софит.
  4. Международный гарантийный сертификат на 5 лет. Покрывает Россию, союзные государства, Европу и территорию Арабских Эмиратов.
  5. Обширный ассортимент моделей и дополнительные возможности — например, для обеспечения резервного освещения, если основное выйдет из строя из-за отключения электроэнергии.

Больше информации о товарах Centrsvet можно найти на сайте компании, а получить персональную консультацию — напрямую у менеджеров, по телефону или в шоу-румах.

На правах рекламы. ООО «Центрсвет», ОГРН: 1177746157522

#Новости#Надёжность#Дом#Дизайн#Офис#Светильник#Общество
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