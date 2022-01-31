Современные модульные светильники

Они хороши как сами по себе, так и в сочетании с другими устройствами. Их дополняют настенными бра, декоративными люстрами по центру целевой зоны, акцентными направленными «точками». А кто-то создает самостоятельный световой сценарий, основанный только на линейных модулях.