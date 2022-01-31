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Курские чиновники купили машин на 37 млн бюджетных рублей

31 января 07:05
Фото: сайт "Тойоты"
В соседнем регионе для госслужащих чаще всего покупали автомобили марки Toyota. Об этом сообщают «Курские известия».

Чиновники в Курской области приобрели служебные машины на 37 млн рублей. Новые автомобили появились в мэрии Курска, комитетах соцобеспечения, культуры, природных ресурсов, транспорта и автодорог, а также в администрациях муниципальных образований, пишут в издании. При этом тратили бюджетные деньги на автомобили марки Toyota.

В 2021 году появилась закупка на четыре дорогостоящих авто, когда Курском ещё руководил Виктор Карамышев. В итоге в декабре мэрия приобрела две Toyota Camry на общую сумму более 3,8 млн рублей. Примечательно, что 26 октября для мэрии взяли Toyota RAV4 за 2,36 млн рублей и Toyota Camry улучшенной комплектации. Общая стоимость составила более 4,7 млн рублей.

В 2020 году городская администрация уже пыталась приобрести два таких автомобиля, а источником финансирования выступал бюджет Курска. Сообщается, что машины экс-мэр города приобретал для своих заместителей. В мэрии указывали на плачевное состояние автопарка, однако покупку автомобилей пришлось отменить из-за разразившегося скандала. Тогда бывший градоначальник пообещал направить деньги на помощь детям.

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