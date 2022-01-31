Курские чиновники купили машин на 37 млн бюджетных рублей

В 2021 году появилась закупка на четыре дорогостоящих авто, когда Курском ещё руководил Виктор Карамышев. В итоге в декабре мэрия приобрела две Toyota Camry на общую сумму более 3,8 млн рублей. Примечательно, что 26 октября для мэрии взяли Toyota RAV4 за 2,36 млн рублей и Toyota Camry улучшенной комплектации. Общая стоимость составила более 4,7 млн рублей.