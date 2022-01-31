Как составляется статистика смертности от ковида в Белгородской области

Как рассказал во время брифинга по коронавирусу глава областного минздрава Андрей Иконников, с наступлением пандемии коронавируса смертность населения выросла. Также Иконников подчеркнул, что областная статистика смертности сейчас полностью совпадает с показателями федеральной.
Федеральная статистика формируется на основании данных ЗАГСа. В некоторых случаях цифры могут разниться, потому что люди проживают в другом регионе, а прописаны у нас. Справки о смерти регистрируются по месту прописки, в этом плане есть расхождения.Андрей Иконников
Также стоит отметить, что умерших от коронавируса включают в статистику только через две недели. После смерти тело должно пройти патологоанатомическое вскрытие, чтобы выявить, от чего скончался пациент — ковид или сопутствующие заболевания.