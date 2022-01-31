Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как составляется статистика смертности от ковида в Белгородской области

31 января 13:43
Фото: ИА "Бел.Ру"
По словам министра здравоохранения области Андрея Иконникова, показатели федеральной и региональной статистики расходятся, если умерший человек был прописан в одном регионе, а проживал и скончался в другом.

Как рассказал во время брифинга по коронавирусу глава областного минздрава Андрей Иконников, с наступлением пандемии коронавируса смертность населения выросла. Также Иконников подчеркнул, что областная статистика смертности сейчас полностью совпадает с показателями федеральной.

Федеральная статистика формируется на основании данных ЗАГСа. В некоторых случаях цифры могут разниться, потому что люди проживают в другом регионе, а прописаны у нас. Справки о смерти регистрируются по месту прописки, в этом плане есть расхождения.Андрей Иконников

Также стоит отметить, что умерших от коронавируса включают в статистику только через две недели. После смерти тело должно пройти патологоанатомическое вскрытие, чтобы выявить, от чего скончался пациент — ковид или сопутствующие заболевания.

Умерших от ковида включают в статистику смертности примерно через две недели
Узнать подробнее

Материалы по теме
Умерших от ковида включают в статистику смертности примерно через две неделиНа Белгородскую область надвигается волна «омикрона»: ждать ли ограничений?Белгородцы переносят омикрон легче других штаммов
#Новости#Смертность#Коронавирус#Статистика#Омикрон#Эксклюзив#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18