Февраль в Белгородской области начнётся с метели

В Белгороде ночью будет -2˚ и небольшой снег. Днём осадков не ожидается, а температура поднимется до -1˚. В Валуйках ночью будет 1˚ ниже нуля и небольшой снегопад. Днём столбик термометра покажет отметку 0˚, а осадков не предвидится.