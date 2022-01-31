Февраль в Белгородской области начнётся с метели

В Белгородской области в первый день февраля обещают метель. Ночью выпадет умеренный снег, днём, по прогнозам синоптиков, будет небольшой снегопад, местами мокрый снег.
В Белгороде ночью будет -2˚ и небольшой снег. Днём осадков не ожидается, а температура поднимется до -1˚. В Валуйках ночью будет 1˚ ниже нуля и небольшой снегопад. Днём столбик термометра покажет отметку 0˚, а осадков не предвидится.
Ночью в Новом Осколе обещают 2˚ мороза и небольшой снег. Днём температура повысится до 0˚, выпадет мокрый снег. В Старом Осколе в тёмное время суток температура опустится до 3˚ мороза, выпадет небольшой снег. Днём ожидается 2˚ ниже нуля и продолжение снегопада.