Белгородская компания обманывала людей под видом электронной площадки «Сравни.ру»

В феврале 2021 года на территории Белгорода зарегистрировалось ООО «Сравни ру для вас». Как отметила Чуева, работники общества представлялись потенциальным клиентам сотрудниками «Сравни.ру». Далее с гражданами заключались договоры. В компании обещали предоставить услуги по подбору кредитных продуктов, но стоимость их услуг варьировалась от 15 тысяч рублей. Есть потерпевшие, которые заплатили 30–40 тысяч рублей. Но по факту никаких услуг люди не получили.