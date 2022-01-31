Белгородская компания обманывала людей под видом электронной площадки «Сравни.ру»

Posted 31 января 2022, 16:30
Published 31 января 2022, 16:30
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
По её словам, в ведомство обратилось компания из Москвы «Сравни.ру». У фирмы есть электронная площадка, которая предоставляет бесплатные услуги по подбору кредитов, страховых продуктов и микрозаймов. Площадка с учётом пожеланий клиента в автоматическом режиме выдаёт возможное предварительное одобрение кредитов или услуг финансовыми организациями.
В феврале 2021 года на территории Белгорода зарегистрировалось ООО «Сравни ру для вас». Как отметила Чуева, работники общества представлялись потенциальным клиентам сотрудниками «Сравни.ру». Далее с гражданами заключались договоры. В компании обещали предоставить услуги по подбору кредитных продуктов, но стоимость их услуг варьировалась от 15 тысяч рублей. Есть потерпевшие, которые заплатили 30–40 тысяч рублей. Но по факту никаких услуг люди не получили.
Помимо Белгорода, компания работала в Екатеринбурге и Казани. В целом пострадали порядка 50 человек. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Люди начали обращаться в компанию «Сравни.ру» и требовать возврата денег.
Причиной обращения в УФАС московской компании стало нарушение закона о защите конкуренции. Специалисты ведомства установили, что у «Сравни.ру» есть зарегистрированный товарный знак, который в работе использовала компания «Сравни ру для вас». Чуева добавила, что московская организация заказала экспертизу патентного поверенного. Эксперты подтвердили, что обозначения «Сравни.ру» и «Сравни ру для вас» сходны до степени смешения.
К тому же белгородская фирма использовала логотип и словосочетание «Сравни.ру» при оформлении офиса на ул. Некрасова, 6а в Белгороде и других городах.
Мы запросили пояснения и позицию у «Сравни ру для вас». Но на связь общество не вышло. Летом офис закрыли. Фактически они скрываются. Мы не получили от них ответ, есть явные признаки нарушения закона «О защите конкуренции» — недобросовестная конкуренция. Было возбуждено производство по делу — нарушение антимонопольного законодательства.Елена Чуева, заместитель начальника отдела контроля рынков и рекламы Белгородского УФАС России
На протяжении полугода специалисты ведомства уведомляли «Сравни ру для вас» о нарушении закона, но ни руководство, ни сотрудники на связь не выходили. В итоге комиссия признала нарушение закона «О защите конкуренции» и выдала белгородской компании предписание.
Согласно документу, фирма должна убрать из своего фирменного наименования словосочетание «Сравни.ру» и прекратить использовать логотип. Решение приняли 30 декабря 2021 года. У компании есть месяц, чтобы выполнить решение комиссии, и три месяца, чтобы его обжаловать.
За неисполнение предписания грозит штраф. Также общество должно будет заплатить штраф за недобросовестную конкуренцию в размере от 100 до 500 тысяч рублей.