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Застрявшую в снегу машину скорой помощи под Белгородом вытаскивали сотрудники МЧС

30 января 12:28
Фото: кадр из видео телеграм-канала «Жесть Белгород»
Вытаскивать автомобиль в хуторе Журавлиное помогали сотрудники МЧС, сообщает «Жесть Белгород». Похожая история произошла в областном центре: машина медиков завязла в снежной каше во дворе на улице Щорса. Как рассказали «БЭИ» очевидцы, вытолкать машину помогли местные жители.

В хуторе Журавлиное Яковлевского горокруга машина скорой помощи застряла в снегу. Вытаскивать авто приехали сотрудники МЧС.

Накануне в соцсетях также рассказали об инциденте, который произошёл во дворе дома на улице Щорса, 49. Автомобиль медиков завяз в снежной каше. Вытолкать машину помогли местные жители. По словам очевидцев, в тот день во дворе должны были убирать снег. По крайней мере, на дверях подъездов висело соответствующее объявление от управляющей компании.

Фото: «Белгород – это интересно» во «ВКонтакте»

Похожая ситуация произошла на новогодних каникулах в Северном. Из-за гололёда машина скорой помощи не смогла быстро отправиться на следующий вызов. Тогда власти района заявили, что собственник дома, который вызвал медиков, не посыпал плитку, а автомобиль скорой почему-то был на летней резине.

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