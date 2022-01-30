Застрявшую в снегу машину скорой помощи под Белгородом вытаскивали сотрудники МЧС

В хуторе Журавлиное Яковлевского горокруга машина скорой помощи застряла в снегу. Вытаскивать авто приехали сотрудники МЧС.
Накануне в соцсетях также рассказали об инциденте, который произошёл во дворе дома на улице Щорса, 49. Автомобиль медиков завяз в снежной каше. Вытолкать машину помогли местные жители. По словам очевидцев, в тот день во дворе должны были убирать снег. По крайней мере, на дверях подъездов висело соответствующее объявление от управляющей компании.
Похожая ситуация произошла на новогодних каникулах в Северном. Из-за гололёда машина скорой помощи не смогла быстро отправиться на следующий вызов. Тогда власти района заявили, что собственник дома, который вызвал медиков, не посыпал плитку, а автомобиль скорой почему-то был на летней резине.