Флигель Шашурина в Белгороде передумали убирать ради ливнёвки

Posted 30 января 2022, 07:00
Published 30 января 2022, 07:00
Modified 1 декабря, 08:24
Updated 1 декабря, 08:24
Флигель Шашурина на улице Преображенской, 37 под муниципальные нужды забирать не станут. Изначально в июне прошлого года распоряжение подписал бывший градоначальник Юрий Галдун.
Изъятие здания и земельного участка было необходимо для строительства ливнёвой канализации. Планировалось, что её протяжённость составит 500 метров. Ущерб обещали возместить в соответствии с федеральным законодательством.
27 января заммэра по строительству Василий Голиков подписал распоряжение об отмене решения бывшего градоначальника. Департамент городского хозяйства обязали подготовить изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на 2016–2025 годы.
Напомним, 27 января стало известно об изъятии 216 гаражей под муниципальные нужды. Речь идёт о реконструкции городской системы ливнёвок. Изъятие коснётся гаражей в пределах пр-т Ватутина — ул. Пугачёва — река Везёлка. Ущерб владельцам обещают компенсировать.