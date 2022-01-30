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Posted 30 января 2022, 07:00

Published 30 января 2022, 07:00

Modified 1 декабря, 08:24

Updated 1 декабря, 08:24

Флигель Шашурина в Белгороде передумали убирать ради ливнёвки

30 января 2022, 07:00
Сюжет
Новости Белгорода
Здание на Преображенской, 37 собирались изъять под муниципальные нужды. Летом прошлого года распоряжение подписал экс-мэр Белгорода Юрий Галдун.

Флигель Шашурина на улице Преображенской, 37 под муниципальные нужды забирать не станут. Изначально в июне прошлого года распоряжение подписал бывший градоначальник Юрий Галдун.

Изъятие здания и земельного участка было необходимо для строительства ливнёвой канализации. Планировалось, что её протяжённость составит 500 метров. Ущерб обещали возместить в соответствии с федеральным законодательством.

27 января заммэра по строительству Василий Голиков подписал распоряжение об отмене решения бывшего градоначальника. Департамент городского хозяйства обязали подготовить изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на 2016–2025 годы.

Напомним, 27 января стало известно об изъятии 216 гаражей под муниципальные нужды. Речь идёт о реконструкции городской системы ливнёвок. Изъятие коснётся гаражей в пределах пр-т Ватутина — ул. Пугачёва — река Везёлка. Ущерб владельцам обещают компенсировать.

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