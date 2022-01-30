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Белгородец убил сожительницу, уехал в село и убил её сестру

30 января 18:11
Фото: Бел.Ру
Подозреваемого в двойном убийстве задержали в кратчайшие сроки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным правоохранительных органов, житель Губкина убил свою 51-летнюю сожительницу. Потом он уехал в село Аверино Губкинского горокруга и убил там сестру сожительницы — женщину 1965 года рождения.

После этого мужчина вернулся домой, где его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Мужчина 1975 года рождения ранее был осуждён за покушение на убийство. В его отношении приняли процессуальное решение, рассказала Ирина Волк.

В следственном комитете дополнительно сообщили, что тело 56-летней женщины нашли в доме в селе Аверино утром 30 января. На место выехала следственная группа, которой муж погибшей рассказал, что убийство совершил муж сестры погибшей, которая живёт в Губкине. Его нашли в квартире, где было и тело убитой хозяйки жилья.

Следователи выяснили, что пара постоянно ссорилась, женщина об этом рассказала сестре, которая предложила расстаться с ним. В ночь на 30 января губкинец убил сожительницу, потом уехал в село к её сестре, вошёл в дом и несколько раз ударил её ножом.

Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новости#Губкин#Двойное убийство#Криминал#Происшествия
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