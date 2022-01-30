Белгородец убил сожительницу, уехал в село и убил её сестру

Следователи выяснили, что пара постоянно ссорилась, женщина об этом рассказала сестре, которая предложила расстаться с ним. В ночь на 30 января губкинец убил сожительницу, потом уехал в село к её сестре, вошёл в дом и несколько раз ударил её ножом.