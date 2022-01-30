Белгородец убил сожительницу, уехал в село и убил её сестру

По предварительным данным правоохранительных органов, житель Губкина убил свою 51-летнюю сожительницу. Потом он уехал в село Аверино Губкинского горокруга и убил там сестру сожительницы — женщину 1965 года рождения.
После этого мужчина вернулся домой, где его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
Мужчина 1975 года рождения ранее был осуждён за покушение на убийство. В его отношении приняли процессуальное решение, рассказала Ирина Волк.
В следственном комитете дополнительно сообщили, что тело 56-летней женщины нашли в доме в селе Аверино утром 30 января. На место выехала следственная группа, которой муж погибшей рассказал, что убийство совершил муж сестры погибшей, которая живёт в Губкине. Его нашли в квартире, где было и тело убитой хозяйки жилья.
Следователи выяснили, что пара постоянно ссорилась, женщина об этом рассказала сестре, которая предложила расстаться с ним. В ночь на 30 января губкинец убил сожительницу, потом уехал в село к её сестре, вошёл в дом и несколько раз ударил её ножом.
Расследование уголовного дела продолжается.