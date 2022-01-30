Белгородец проведёт два года в колонии за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

История произошла летом 2021 года. В Никольском остановили водителя ВАЗ-21120. Установлено, что мужчина был пьян. В то время, как против него составляли протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования, автомобилист сел в служебную машину сотрудника ГИБДД и положил ему в бардачок 15 тыс. рублей. Как сообщалось ранее, мужчина пытался дать взятку начальнику районной ГИБДД.
Момент передачи денег попал на видео. Факт происшествия подтвердили и свидетели. Сам белгородец в суде отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.
Белгородский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также белгородцу придётся заплатить штраф в 150 тыс. рублей.