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Росздравнадзор разберётся, почему рожающей белгородке отказали в госпитализации

29 января 07:49
Фото: Яндекс.Карты
Федеральная служба проведёт проверку качества оказания медицинских услуг роженице в Белгороде после истории с отказом в госпитализации, когда женщине предложили самостоятельно добраться до другой больницы.

На действия белгородских врачей пожаловался супруг жительницы областного центра. Мужчина рассказал, что у его жены отошли воды, он привёз её в роддом, но там ей отказали в госпитализации. Белгородцу пришлось везти роженицу в медучреждение на другом конце города самостоятельно. В итоге было потеряно время, из-за чего новорождённые стали захлёбываться кровью и попали в реанимацию.

На сайте территориального органа Росздравнадзора по Белгородской области сообщили, что проведут проверку по факту отказа в помощи рожающей жительнице областного центра.

Напомним также, что после появления жуткой истории в СМИ, проверку организовал ещё и следком. Областной минздрав же выдвинул свою версию случившегося, назвав причины, почему женщину не госпитализировали в перинатальный центр, куда она изначально обратилась за помощью.

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