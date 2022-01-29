Росздравнадзор разберётся, почему рожающей белгородке отказали в госпитализации

На действия белгородских врачей пожаловался супруг жительницы областного центра. Мужчина рассказал, что у его жены отошли воды, он привёз её в роддом, но там ей отказали в госпитализации. Белгородцу пришлось везти роженицу в медучреждение на другом конце города самостоятельно. В итоге было потеряно время, из-за чего новорождённые стали захлёбываться кровью и попали в реанимацию.