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В трёх городах Белгородской области выросло число вызовов врача на дом

28 января 13:52
Фото: ИА «Бел.Ру»
По словам главы минздрава Белгородской области Андрея Иконникова, количество вызовов выросло в Белгороде, Губкине и Старом Осколе.

Во время брифинга по коронавирусу 28 января министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что в трёх муниципальных образованиях региона увеличилось количество вызовов врача на дом. Такая ситуация наблюдается в Белгороде, Губкине и Старом Осколе.

Что касается других муниципалитетов, то там ситуация с вызовами врача пока остаётся спокойной.

Напомним, пятая волна коронавируса должна накрыть Белгородскую область через две недели. В последнее время специалисты фиксируют неуклонный рост заболеваемости среди населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Белгородской области Елена Оглезнева. Вирусологи связывают очередную волну коронавируса с распространением нового ковид-штамма.

Стоит также отметить, что 28 января в регионе выявили 14 случаев заболевания новым штаммом ковида «омикрон». Исследования проводили в федеральной лаборатории Роспотребнадзора.

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#Новости#Коронавирус#Штамм#Омикрон#Врачи#Эксклюзив#Медицина
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