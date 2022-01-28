В трёх городах Белгородской области выросло число вызовов врача на дом

Во время брифинга по коронавирусу 28 января министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что в трёх муниципальных образованиях региона увеличилось количество вызовов врача на дом. Такая ситуация наблюдается в Белгороде, Губкине и Старом Осколе.
Что касается других муниципалитетов, то там ситуация с вызовами врача пока остаётся спокойной.
Напомним, пятая волна коронавируса должна накрыть Белгородскую область через две недели. В последнее время специалисты фиксируют неуклонный рост заболеваемости среди населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Белгородской области Елена Оглезнева. Вирусологи связывают очередную волну коронавируса с распространением нового ковид-штамма.
Стоит также отметить, что 28 января в регионе выявили 14 случаев заболевания новым штаммом ковида «омикрон». Исследования проводили в федеральной лаборатории Роспотребнадзора.