В трёх городах Белгородской области выросло число вызовов врача на дом

Во время брифинга по коронавирусу 28 января министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что в трёх муниципальных образованиях региона увеличилось количество вызовов врача на дом. Такая ситуация наблюдается в Белгороде, Губкине и Старом Осколе.