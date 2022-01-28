В Белгородской области ковидом болеют 598 школьников

В настоящий момент в Белгородской области коронавирусом болеют 598 школьников. На дистанционном обучении находятся 399 классов, в которых обучаются 10 419 человек (6,2% школьников).
По словам Рухленко, родители могут перевести ребёнка на дистанционное обучение вне зависимости, есть ли случаи заболевания в классе. Для этого родителям необходимо обратиться к директору образовательного учреждения и написать заявление.
Что касается заболевания ОРВИ в белгородских школах, то на дистанционное обучение из-за болезни переведены 64 класса, в которых обучается 1379 школьников (1% школьников). На дистанционное обучение учеников переводят, если в классе болеет больше 20% учащихся. Аналогичное решение принимают и по всей школе.
Сейчас в регионе из-за ОРВИ закрыто восемь школ: пять в Красногвардейском районе, одна — в Алексеевском горокруге и две — в Белгородском районе.
Рухленко посоветовал родителям обращаться к врачу при первых признаках простуды у ребёнка и не заниматься самолечением.
Напомним, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что переводить всех школьников на дистанционное обучение пока не планируется.