В Белгородской области ковидом болеют 598 школьников

Что касается заболевания ОРВИ в белгородских школах, то на дистанционное обучение из-за болезни переведены 64 класса, в которых обучается 1379 школьников (1% школьников). На дистанционное обучение учеников переводят, если в классе болеет больше 20% учащихся. Аналогичное решение принимают и по всей школе.