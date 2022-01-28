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В Белгородской области ковидом болеют 598 школьников

28 января 13:13
Фото: ИА «Бел.Ру»
На дистанционном обучении сейчас находятся 6,2% школьников региона. О заболеваемости среди учеников школ рассказал в ходе брифинга по коронавирусу начальник департамента образовательной политики области Николай Рухленко.

В настоящий момент в Белгородской области коронавирусом болеют 598 школьников. На дистанционном обучении находятся 399 классов, в которых обучаются 10 419 человек (6,2% школьников).

По словам Рухленко, родители могут перевести ребёнка на дистанционное обучение вне зависимости, есть ли случаи заболевания в классе. Для этого родителям необходимо обратиться к директору образовательного учреждения и написать заявление.

Что касается заболевания ОРВИ в белгородских школах, то на дистанционное обучение из-за болезни переведены 64 класса, в которых обучается 1379 школьников (1% школьников). На дистанционное обучение учеников переводят, если в классе болеет больше 20% учащихся. Аналогичное решение принимают и по всей школе.

Сейчас в регионе из-за ОРВИ закрыто восемь школ: пять в Красногвардейском районе, одна — в Алексеевском горокруге и две — в Белгородском районе.

Рухленко посоветовал родителям обращаться к врачу при первых признаках простуды у ребёнка и не заниматься самолечением.

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что переводить всех школьников на дистанционное обучение пока не планируется.

Вячеслав Гладков: Вводить ковид-ограничения нет необходимости
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#Новости#Коронавирус#Школа#Дистанционное обучение#Вакцина#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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