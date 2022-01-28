Опухоль как оправдание: осуждённый на 20 лет за госизмену просит освобождения

Валуйский районный суд назначил рассмотрение ходатайства об освобождении доцента МАИ Алексея Воробьёва на 18 февраля. Воробьёва обвиняли в госизмене, а прошение подано в связи с тяжёлой болезнью осуждённого, пишут в издании.
В Валуйский суд материалы по делу поступили 24 января. Ранее решение направить материалы в Белгородскую область приняли в Лефортовском суде Москвы. Приговорили Воробьёва к 20 годам заключения за госизмену.
Как сообщалось ранее, у осуждённого обнаружили фиброзные поражения лёгких и опухоль на руке. При этом необходимые анализы, чтобы определить злокачественность опухоли, заключённый не сдавал.
23 апреля прошлого года Мосгорсуд приговорил доцента Воробьёва к 20 годам колонии за государственную измену. Осуждённый в свою очередь вину не признавал.