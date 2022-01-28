ОК проведут линейку эксклюзивных эфиров «ОК на связи!» из олимпийского Пекина

«Самокритичность. Самокритичность порождает силу воли, потому что если тебе что-то не нравится, то все равно собираешься и идешь делаешь, затем тебе опять не нравится и ты снова идешь делаешь. Ты делаешь всё лучше, и лучше, и лучше — и тебе всё равно не нравится. Так и ставятся мировые рекорды».