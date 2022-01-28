Мэр Белгорода: Архиерейскую рощу по краям «покромсал» бизнес

Архиерейская роща — это уникальное место, оно имеет статус особо охраняемой природной территории. В некоторых местах владельцы бизнеса вышли за территорию рощи. Сейчас проходят мероприятия по пресечению этих нарушений. Речь идёт о глобальной компенсационной высадке. Чтобы предприятия, владельцы этих зданий возместили ущерб, нанесённый природе.Антон Иванов