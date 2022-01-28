Мэр Белгорода: Архиерейскую рощу по краям «покромсал» бизнес

Как отметил Антон Иванов во время встречи с молодёжью, Архиерейскую рощу по краям «покромсал» бизнес. По словам мэра Белгорода, владельцы этих организаций должны возместить ущерб, нанесённый природе.
Архиерейская роща — это уникальное место, оно имеет статус особо охраняемой природной территории. В некоторых местах владельцы бизнеса вышли за территорию рощи. Сейчас проходят мероприятия по пресечению этих нарушений. Речь идёт о глобальной компенсационной высадке. Чтобы предприятия, владельцы этих зданий возместили ущерб, нанесённый природе.Антон Иванов
Также мэр сообщил, что в будущем на территории рощи не должны строить капитальные здания. Проект благоустройства рощи, который показали белгородцам, предполагает только временные сооружения.
Напомним, концепцию благоустройства Архиерейской рощи представил горожанам в декабре 2021 года московский архитектор Олег Шапиро. В проекте описано создание в роще экошколы, гостиницы для насекомых, смотровой башни и парящего моста.