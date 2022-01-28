Фонд ЖКХ не нашёл течей в проблемном доме после капремонта

Подрядчик, который проводил капремонт дома на улице Степана Разина, 7, нарушил сроки выполнения работ. За это, согласно условиям договора, компанию «Негосударственная экспертиза-РиФ» ждёт штраф.
Местные жители в соцсетях пожаловались на состояние дома после капитального ремонта. Ещё одной обозначенной проблемой стала канализация, которую не отремонтировали. Сообщалось, что на стенах появились трещины, а в квартирах — течи.
Жалобу рассмотрели в региональном фонде ЖКХ. В ведомстве ответили, что осмотрели дом совместно с представителями администрации муниципалитета и непосредственно с подрядчиком.
При проведении комиссионного осмотра течей в квартирах не выявили. Ремонт водоотведения не выполнялся, поскольку изначально на эти работы не было финансирования. Однако в фонде сообщили, что ремонт выполнят за счёт экономии денежных средств.