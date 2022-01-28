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Фонд ЖКХ не нашёл течей в проблемном доме после капремонта

28 января 14:11
Фото: Подслушано Валуйки №1
Ремонтировавший дом в Валуйках подрядчик нарушил сроки выполнения работ. По условиям договора за нарушение сроков по ремонту полагается штраф, сообщили в фонде ЖКХ Белгородской области.

Подрядчик, который проводил капремонт дома на улице Степана Разина, 7, нарушил сроки выполнения работ. За это, согласно условиям договора, компанию «Негосударственная экспертиза-РиФ» ждёт штраф.

Местные жители в соцсетях пожаловались на состояние дома после капитального ремонта. Ещё одной обозначенной проблемой стала канализация, которую не отремонтировали. Сообщалось, что на стенах появились трещины, а в квартирах — течи.

Жалобу рассмотрели в региональном фонде ЖКХ. В ведомстве ответили, что осмотрели дом совместно с представителями администрации муниципалитета и непосредственно с подрядчиком.

При проведении комиссионного осмотра течей в квартирах не выявили. Ремонт водоотведения не выполнялся, поскольку изначально на эти работы не было финансирования. Однако в фонде сообщили, что ремонт выполнят за счёт экономии денежных средств.

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