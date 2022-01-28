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Posted 28 января 2022, 15:06

Published 28 января 2022, 15:06

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Что происходит в ковидном роддоме под Белгородом: фоторепортаж

28 января 2022, 15:06
Сюжет
Медицина
Медики отмечают, что в Белгородской области растёт заболеваемость. Только за минувшие сутки в отделение поступили семь пациенток. Корреспондент «Бел.Ру» узнала и своими глазами увидела, как лечат беременных женщин.

Общественный интерес к Шебекинской ЦРБ возник после историй о смертях рожениц и младенцев. Согласно статистике, за 2021 год там умерли 10 женщин и 8 новорождённых.

Именно в Шшебекинской больнице принимают беременных, больных коронавирусом или с подозрением на него. Отделение открыли в октябре 2020 года. Как рассказал заместитель врача ЦРБ Дмитрий Орехов, перед тем, как медики начали принимать пациенток, в медучреждении оборудовали раздевалки и помещения для персонала, включая душевые кабины. Врач отметил, что практически все кабинеты на цокольном этаже возвели с нуля.

В отделении достаточно оборудования?

Медики отмечают, что недостатка в персонале, оборудовании и лекарствах у организации нет. Медучреждение оснащено аппаратами ИВЛ, которые могут помочь младенцам даже с экстремально низкой массой тела.

В детском отделении есть кувез, где выхаживают недоношенных детей благодаря особому микроклимату.

Что касается рожениц, то для них оборудовано четыре койки с аппаратами ИВЛ. Пока заняты две из них. При необходимости больница готова увеличить количество мест для интенсивной терапии. Всего аппаратов ИВЛ в отделении реанимации 18.

Как принимают пациенток

Скорая помощь доставляет женщин в приёмное отделение. Врач осматривает пациентку, узнаёт о её самочувствии, а затем определяет степень тяжести заболевания. При поступлении женщине обязательно измеряют пульс, температуру и содержание кислорода в крови.

Где именно будет лечиться пациентка, решают после получения результатов анализов. Конечно, если есть необходимость, то женщину кладут в палату интенсивной терапии или реанимацию. Поступают не только беременные, но и женщины в родах. Валерия Гилёва, заведующая акушерским отделением Шебекинской ЦРБ

Как отметила завотделением Гилёва, каждый день поступает разное число пациенток. Только за одни сутки в учреждение поступили семь женщин. Ещё четыре человека приехали к врачам просто на консультацию.

Стоит отметить, что родственникам строго запрещено заходить в отделение. «Красная зона» в ковидном роддоме начинается с порога приёмного отделения.

По состоянию на 28 января в отделении больницы находится 31 женщина и 8 детей. Четыре роженицы «среднетяжёлые» с установленным диагнозом "пневмония". Им не нужна кислородная поддержка. Ещё две пациентки находятся под наблюдением врачей в реанимации. Они уже родили, сообщили журналистам врачи.

Пациенток с тяжёлым течением болезни в роддоме нет.

Как происходят роды

О традиционных родах, когда маме прикладывают ребёнка к груди, в ковидном отделении речи не идёт. Согласно методическим рекомендациям Минздрава, между матерью и младенцем должна быть социальная дистанция.

Рожает женщина естественным путём или с помощью «кесарева», значения не имеет. Биологические жидкости матери содержат в себе вирус, поэтому младенец может заразиться ковидом. Новорождённого тестируют на ковид дважды — в первые часы после появления и через 72 часа.

Маму и ребёнка временно разлучают до выздоровления. Чаще всего ковид выявляется только у женщины.

Мамы находятся отдельно от детей. Им тяжело. Мы стараемся их поддержать и сохранить им лактацию. Учим женщин кормить грудью. Это не является противопоказанием к лечению коронавируса. Если у женщины приходят отрицательные тесты, то её выписывают домой вместе с ребёнком.Валерия Гилёва, заведующая акушерским отделением Шебекинской ЦРБ

Пока кормить младенца мама не может, о нём заботятся медики. Вместо материнского молока по объективным причинам дети получают высокоадаптированные смеси.

Напомним, за полтора года в ковидном роддоме лечились 887 женщин. Большая часть из них (352 роженицы) попали в больницу осенью 2021 года. В отделение реанимации с начала работы корпуса лежали 46 пациенток.

Что касается смертей беременных, то в шебекинском роддоме отметили, что все 10 женщин умерли во время четвёртой волны коронавируса. Тогда в регионе прогрессировал штамм дельта.

В Росздравнадзоре уже назначили проверку оказания помощи пациенткам ковидного роддома под Белгородом.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Фоторепортаж#Коронавирус#Эксклюзив#Роддом
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