Что происходит в ковидном роддоме под Белгородом: фоторепортаж

Именно в Шшебекинской больнице принимают беременных, больных коронавирусом или с подозрением на него. Отделение открыли в октябре 2020 года. Как рассказал заместитель врача ЦРБ Дмитрий Орехов, перед тем, как медики начали принимать пациенток, в медучреждении оборудовали раздевалки и помещения для персонала, включая душевые кабины. Врач отметил, что практически все кабинеты на цокольном этаже возвели с нуля.