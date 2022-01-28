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Posted 28 января 2022, 07:50

Published 28 января 2022, 07:50

Modified 1 декабря, 08:26

Updated 1 декабря, 08:26

Белгородцы жаловались на качество звонков, а теперь — на просмотр прямых эфиров

28 января 2022, 07:50
Сюжет
Губернатор
Потребности жителей региона меняются быстро, рассказал первый замгубернатора Евгений Мирошников Вячеславу Гладкову. Сейчас основное требование белгородцев — качественный интернет, который особенно нужен в школах, сообщили в областном правительстве.

Жители Белгородской области стали в два раза больше потреблять интернет-трафика. Если ещё в 2021 году белгородцам была нужна прежде всего доступная сотовая связь, то сейчас основной запрос — качественный интернет. По словам первого замгубернатора и министра цифрового развития Евгения Мирошникова, жители региона жалуются, что не могут смотреть прямые эфиры в режиме реального времени.

Решить вопрос с качественным интернетом должны и в школах. Мирошников отметил, что качественная сеть есть везде, но в самих зданиях нужно решить инфраструктурную задачу.

Во время рабочей встречи губернатор и его первый зам также обсудили круглосуточное предоставление государственных и муниципальных услуг и развитие кол-центра по номеру 122.

Как ранее сообщили в мэрии, в Белгороде в текущем году оптоволокно должны проложить ещё на 100 улицах. В декабре кабель проложили в частном секторе Старого города и на улице Апанасенко. Экс-градоначальник Юрий Галдун заявлял, что в течение 2021 и 2022 годов весь Белгород могут обеспечить качественным покрытием.

В горадминистрации подготовили интерактивную карту, на которой можно узнать о технической возможности подключения к Сети в частном секторе.

Что касается сотовой связи, то в минувшем году в сёлах региона появилось более 100 станций сотовой связи. Хотя ранее некоторые белгородцы просили не строить вышки рядом с их домами, так как боялись, что это пошатнёт их здоровье.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Интернет#Сотовая связь#Прямой эфир#Вячеслав Гладков#Евгений Мирошников
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