Белгородцы жаловались на качество звонков, а теперь — на просмотр прямых эфиров

Posted 28 января 2022, 07:50
Published 28 января 2022, 07:50
Modified 1 декабря, 08:26
Updated 1 декабря, 08:26
Жители Белгородской области стали в два раза больше потреблять интернет-трафика. Если ещё в 2021 году белгородцам была нужна прежде всего доступная сотовая связь, то сейчас основной запрос — качественный интернет. По словам первого замгубернатора и министра цифрового развития Евгения Мирошникова, жители региона жалуются, что не могут смотреть прямые эфиры в режиме реального времени.
Решить вопрос с качественным интернетом должны и в школах. Мирошников отметил, что качественная сеть есть везде, но в самих зданиях нужно решить инфраструктурную задачу.
Во время рабочей встречи губернатор и его первый зам также обсудили круглосуточное предоставление государственных и муниципальных услуг и развитие кол-центра по номеру 122.
Как ранее сообщили в мэрии, в Белгороде в текущем году оптоволокно должны проложить ещё на 100 улицах. В декабре кабель проложили в частном секторе Старого города и на улице Апанасенко. Экс-градоначальник Юрий Галдун заявлял, что в течение 2021 и 2022 годов весь Белгород могут обеспечить качественным покрытием.
В горадминистрации подготовили интерактивную карту, на которой можно узнать о технической возможности подключения к Сети в частном секторе.
Что касается сотовой связи, то в минувшем году в сёлах региона появилось более 100 станций сотовой связи. Хотя ранее некоторые белгородцы просили не строить вышки рядом с их домами, так как боялись, что это пошатнёт их здоровье.