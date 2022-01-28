Белгородцы жаловались на качество звонков, а теперь — на просмотр прямых эфиров

Жители Белгородской области стали в два раза больше потреблять интернет-трафика. Если ещё в 2021 году белгородцам была нужна прежде всего доступная сотовая связь, то сейчас основной запрос — качественный интернет. По словам первого замгубернатора и министра цифрового развития Евгения Мирошникова, жители региона жалуются, что не могут смотреть прямые эфиры в режиме реального времени.