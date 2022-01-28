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Белгородка зарезала своего сожителя в туалете и скрыла преступление

28 января 08:29
Фото: Бел.Ру
Женщина ножом ударила сожителя, однако медикам и правоохранителям сообщила, что убитый порезался разбитой тарелкой, сообщает ГТРК «Белгород».

50-летняя жительница посёлка Разумное Белгородского района прямо в туалете зарезала своего сожителя. Медикам женщина сообщила, что умер мужчина из-за того, что порезался разбитой тарелкой. Криминальный характер гибели обнаружили в ритуальном бюро — при погрузке тела его сотрудники случайно нашли у погибшего проникающее ранение, пишут в издании.

Убийство произошло из-за ссоры. По словам совершившей преступление Ольги Манастырных, её сожитель Александр сам виноват в случившемся, поскольку он якобы резко встал с унитаза и напоролся на нож, а она хотела только припугнуть мужчину. Следствие пришло к другому выводу – женщина взяла нож, зашла в туалет и ударила им сожителя в область сердца.

В полиции Ольга пыталась придумать ещё несколько фантастических версий, однако вскоре призналась в преступлении. Дело об умышленном убийстве направили в суд. Белгородку приговорили к 6,5 года заключения.

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