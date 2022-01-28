Белгородка зарезала своего сожителя в туалете и скрыла преступление

Убийство произошло из-за ссоры. По словам совершившей преступление Ольги Манастырных, её сожитель Александр сам виноват в случившемся, поскольку он якобы резко встал с унитаза и напоролся на нож, а она хотела только припугнуть мужчину. Следствие пришло к другому выводу – женщина взяла нож, зашла в туалет и ударила им сожителя в область сердца.