Белгородка зарезала своего сожителя в туалете и скрыла преступление

50-летняя жительница посёлка Разумное Белгородского района прямо в туалете зарезала своего сожителя. Медикам женщина сообщила, что умер мужчина из-за того, что порезался разбитой тарелкой. Криминальный характер гибели обнаружили в ритуальном бюро — при погрузке тела его сотрудники случайно нашли у погибшего проникающее ранение, пишут в издании.
Убийство произошло из-за ссоры. По словам совершившей преступление Ольги Манастырных, её сожитель Александр сам виноват в случившемся, поскольку он якобы резко встал с унитаза и напоролся на нож, а она хотела только припугнуть мужчину. Следствие пришло к другому выводу – женщина взяла нож, зашла в туалет и ударила им сожителя в область сердца.
В полиции Ольга пыталась придумать ещё несколько фантастических версий, однако вскоре призналась в преступлении. Дело об умышленном убийстве направили в суд. Белгородку приговорили к 6,5 года заключения.