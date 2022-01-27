Врачи опровергли информацию о том, что беременной белгородке не давали инсулин

В шебекинском ковидном роддоме осенью прошлого года скончались 10 женщин с коронавирусом и 8 младенцев. Муж одной из рожениц рассказал, что его ребёнок родился уже мёртвым, а жена скончалась спустя несколько дней после родов. У женщины был диабет. Муж предполагал, что в больнице женщине отменили инсулин.