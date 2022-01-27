Врачи опровергли информацию о том, что беременной белгородке не давали инсулин

В шебекинском ковидном роддоме осенью прошлого года скончались 10 женщин с коронавирусом и 8 младенцев. Муж одной из рожениц рассказал, что его ребёнок родился уже мёртвым, а жена скончалась спустя несколько дней после родов. У женщины был диабет. Муж предполагал, что в больнице женщине отменили инсулин.
Сегодня, 26 января, в ходе встречи с журналистами главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Нестеренко сообщила, что инсулин белгородка получала регулярно, уровень сахара в крови ей отслеживали ежедневно. А глава областного минздрава Андрей Иконников подчеркнул, что мужчина не был в роддоме и о назначениях врача не знал.
Мы же понимаем, что мужчина не был в роддоме, это «красная зона», и родственников туда не допускают. Ответственность за назначения несёт врач. Врач лечение назначал.Андрей Иконников
Помимо этого, мужья умерших рожениц не понимали, почему девушкам врачи экстренно не сделали кесарево сечение. На что замглавврача по акушерско-гинекологической помощи Белгородской областной больницы Алексей Вартынь ответил, что для кесарева сечения существует строгий список показаний. Кесарево может усугубить ситуацию.
Ранние роды или кесарево сечение осложняют течение послеоперационного периода, прежде всего при ковидной инфекции. То есть нарастает симптоматика.Алексей Вартынь
Стоит также отметить, что врачи роддома причиной смерти новорождённых в шебекинской больнице назвали недоношенность.