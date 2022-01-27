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Posted 27 января 2022, 06:32

Published 27 января 2022, 06:32

Modified 1 декабря, 08:15

Updated 1 декабря, 08:15

В белгородской сети магазинов нашли фальсифицированные консервы

27 января 2022, 06:32
В торговой сети обнаружили фальсификат, который поступил в магазины из Орловской области. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В торговой сети выявили факт нарушения законодательства в области ветеринарии. Специалисты обнаружили фальсифицированные консервы.

Паштет с гусиной печенью поступил в регион в январе 2022 года. Произвело продукцию АО «Орёлпродукт». Также специалисты установили, что для производства 2,4 тонны паштета и 1,9 тонны говяжьих консервов использовали 102 кг замороженных говяжьих блоков.

Никаких записей об использовании гусиной печени для изготовления продукции в информационной системе «Меркурий» нет. Продукцию признали фальсификатом, изготовленным из сырья неизвестного происхождения.

#Новости#Экономика#Россельхознадзор#Фальсификат#Консервы
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