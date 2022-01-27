В белгородской сети магазинов нашли фальсифицированные консервы

Posted 27 января 2022, 06:32
Published 27 января 2022, 06:32
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
В торговой сети выявили факт нарушения законодательства в области ветеринарии. Специалисты обнаружили фальсифицированные консервы.
Паштет с гусиной печенью поступил в регион в январе 2022 года. Произвело продукцию АО «Орёлпродукт». Также специалисты установили, что для производства 2,4 тонны паштета и 1,9 тонны говяжьих консервов использовали 102 кг замороженных говяжьих блоков.
Никаких записей об использовании гусиной печени для изготовления продукции в информационной системе «Меркурий» нет. Продукцию признали фальсификатом, изготовленным из сырья неизвестного происхождения.