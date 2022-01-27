В белгородской сети магазинов нашли фальсифицированные консервы

Паштет с гусиной печенью поступил в регион в январе 2022 года. Произвело продукцию АО «Орёлпродукт». Также специалисты установили, что для производства 2,4 тонны паштета и 1,9 тонны говяжьих консервов использовали 102 кг замороженных говяжьих блоков.