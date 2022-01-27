Как отметила депутат белгородской облдумы Ольга Ткаченко, в настоящее время в подростковой среде отмечается распространение такого явления, как сниффинг. Это разновидность токсикомании, при которой состояние опьянения наступает после вдыхания сжиженных углеводородных газов, которые входят в некоторые товары хозяйственно-бытового назначения: газовые зажигалки, баллончики для заправки газовых зажигалок, баллончики для туристических походных плит и т. д.
Вещества, которые используют для сниффинга, при вдыхании вызывают нарушение деятельности центральной нервной системы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, вызывают сердечную аритмию вплоть до внезапной остановки сердца. По мнению экспертов, частые случаи отравления токсическими веществами связаны с их доступностью.Ольга Ткаченко
Поэтому белгородские избранники народа единогласно поддержали запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, в которых содержится сжиженный углеводородный газ. За нарушение закона физлицам придётся заплатить от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 20 000 рублей. Для юридических лиц сумма штрафа варьируется от 30 000 до 50 000 рублей.
Наказывать будут и за вовлечение подростков в сниффинг и покупку сжиженного углеводородного газа для несовершеннолетних. За это грозит административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.