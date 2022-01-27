Как отметила депутат белгородской облдумы Ольга Ткаченко, в настоящее время в подростковой среде отмечается распространение такого явления, как сниффинг. Это разновидность токсикомании, при которой состояние опьянения наступает после вдыхания сжиженных углеводородных газов, которые входят в некоторые товары хозяйственно-бытового назначения: газовые зажигалки, баллончики для заправки газовых зажигалок, баллончики для туристических походных плит и т. д.