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В Белгородской области детям больше не будут продавать зажигалки

27 января 11:28
Фото: pixabay.com
Депутаты Белгородской областной думы единогласно приняли новый закон региона «О дополнительных мерах, направленных на охрану здоровья несовершеннолетних». В нём идёт речь о запрете продажи детям баллонов и ёмкостей со сжиженным углеводородным газом.

Как отметила депутат белгородской облдумы Ольга Ткаченко, в настоящее время в подростковой среде отмечается распространение такого явления, как сниффинг. Это разновидность токсикомании, при которой состояние опьянения наступает после вдыхания сжиженных углеводородных газов, которые входят в некоторые товары хозяйственно-бытового назначения: газовые зажигалки, баллончики для заправки газовых зажигалок, баллончики для туристических походных плит и т. д.

Вещества, которые используют для сниффинга, при вдыхании вызывают нарушение деятельности центральной нервной системы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, вызывают сердечную аритмию вплоть до внезапной остановки сердца. По мнению экспертов, частые случаи отравления токсическими веществами связаны с их доступностью.Ольга Ткаченко

Поэтому белгородские избранники народа единогласно поддержали запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, в которых содержится сжиженный углеводородный газ. За нарушение закона физлицам придётся заплатить от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 20 000 рублей. Для юридических лиц сумма штрафа варьируется от 30 000 до 50 000 рублей.

Наказывать будут и за вовлечение подростков в сниффинг и покупку сжиженного углеводородного газа для несовершеннолетних. За это грозит административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

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