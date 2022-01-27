Стартовала всероссийская межотраслевая премия «КонТЭКст»

В Российской Федерации премию «КонТЭКст» проведут уже в 13-й раз. Заявки принимают до 1 апреля, пишет сайт oilcapital.ru.
В конкурсе по традиции будут участвовать промышленные структуры и коммуникаторы, представители СМИ и эксперты, работающие в угольной, электроэнергетической, атомной и нефтегазовой отраслях.
В состав компетентного жюри войдут эксперты PR-сообщества, сотрудники пресс-служб, представители государственных органов, частных и государственных структур. Официальным информационным партнером премии «КонТЭКст» выступает медиахолдинг 1MI.
В Instagram запущены «Встречи в КонТЭКсте» с экспертами по коммуникациям, где можно получить ответы на любые актуальные для специалистов по коммуникациям вопросы. Торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса проведут в мае.
В 2022 году организаторы премии «КонТЭКст» добавили ряд новых номинаций: анализ коммуникационных проектов по развитию цифровизации, информационная активность компаний в период пандемии коронавирусной инфекции, а также развитие ими сферы ESG.
Номинаций 24. В их числе — имиджевые PR-проекты; проекты, направленные на развитие кадрового потенциала и работу с молодежью; корпоративные СМИ и лидер коммуникаций, где жюри будет оценивать личный вклад в эффективное развитие сферы коммуникаций. Качество видеопрезентации будет одним из основных критериев оценки номинантов.
Ключевыми показателями оценки станут в 2022 году также следующие факторы: влияние на общие итоги экономической деятельности компании, ее информационная активность, полнота и оперативность данных, предоставляемых журналистам и социальным сетям, а также уровень профессионализма в рамках взаимодействия с блогерами и представителями прессы.
Организаторы всероссийской межотраслевой премии «КонТЭКст» анонсировали также конкурс для сотрудников региональных и федеральных массмедиа. Государство поможет самым талантливым представителям СМИ, которые пишут на темы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.