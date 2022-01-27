Стартовала всероссийская межотраслевая премия «КонТЭКст»

Ключевыми показателями оценки станут в 2022 году также следующие факторы: влияние на общие итоги экономической деятельности компании, ее информационная активность, полнота и оперативность данных, предоставляемых журналистам и социальным сетям, а также уровень профессионализма в рамках взаимодействия с блогерами и представителями прессы.