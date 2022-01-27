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Стартовала всероссийская межотраслевая премия «КонТЭКст»

27 января 10:36
Фото: фрагмент видео
Стартовал прием заявок на участие во всероссийской межотраслевой премии «КонТЭКст». Организаторы мероприятия — комитет по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью и Центр развития коммуникаций ТЭК.

В Российской Федерации премию «КонТЭКст» проведут уже в 13-й раз. Заявки принимают до 1 апреля, пишет сайт oilcapital.ru.

В конкурсе по традиции будут участвовать промышленные структуры и коммуникаторы, представители СМИ и эксперты, работающие в угольной, электроэнергетической, атомной и нефтегазовой отраслях.

В состав компетентного жюри войдут эксперты PR-сообщества, сотрудники пресс-служб, представители государственных органов, частных и государственных структур. Официальным информационным партнером премии «КонТЭКст» выступает медиахолдинг 1MI.

В Instagram запущены «Встречи в КонТЭКсте» с экспертами по коммуникациям, где можно получить ответы на любые актуальные для специалистов по коммуникациям вопросы. Торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса проведут в мае.

В 2022 году организаторы премии «КонТЭКст» добавили ряд новых номинаций: анализ коммуникационных проектов по развитию цифровизации, информационная активность компаний в период пандемии коронавирусной инфекции, а также развитие ими сферы ESG.

Номинаций 24. В их числе — имиджевые PR-проекты; проекты, направленные на развитие кадрового потенциала и работу с молодежью; корпоративные СМИ и лидер коммуникаций, где жюри будет оценивать личный вклад в эффективное развитие сферы коммуникаций. Качество видеопрезентации будет одним из основных критериев оценки номинантов.

Ключевыми показателями оценки станут в 2022 году также следующие факторы: влияние на общие итоги экономической деятельности компании, ее информационная активность, полнота и оперативность данных, предоставляемых журналистам и социальным сетям, а также уровень профессионализма в рамках взаимодействия с блогерами и представителями прессы.

Организаторы всероссийской межотраслевой премии «КонТЭКст» анонсировали также конкурс для сотрудников региональных и федеральных массмедиа. Государство поможет самым талантливым представителям СМИ, которые пишут на темы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

#Новости#Общество
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