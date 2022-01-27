СГОК направил более 26 млн рублей на программы развития персонала в 2021 году

Для работы на Стойленском ГОКе требуется высокий уровень подготовки персонала. Поэтому наша кадровая стратегия предполагает масштабную работу. Мы сконцентрированы на создании кадрового резерва, привлечении, поддержке и адаптации новых сотрудников, программах развития перспективных молодых работников, стимулировании профессионального роста рабочих и ИТР.Роман Великанский, директор по персоналу Дивизиона Руда
Более 70% стойленцев в 2021 году поучаствовали в программах подготовки и переподготовки, повышения квалификации, получения допусков и аттестации персонала, обучения смежным профессиям, а также семинаров и тренингов развития личностного роста и управленческого потенциала.
Обучение по программам Корпоративного университета Группы НЛМК прошли более 450 сотрудников.
В 2021 году на включение в кадровый резерв предприятия рассмотрено около 200 кандидатов. В 93% случаев назначения на руководящие позиции осуществляется из состава кадрового резерва.
В декабре 2021 г. на Стойленском ГОКе стартовал процесс карьерного планирования для сотрудников, по более 290 должностям и профессиям сформированы требования к позициям. Создано более двух тысяч вариантов карьерного развития на участке, в цехе или на предприятии.
55 перспективных работников СГОКа получили поддержку предприятия и проходят обучение за его счет в профильных вузах — Старооскольском и Губкинском технологических институтах НИТУ МИСиС, Белгородском государственном технологическом институте им. В. Г. Шухова, Старооскольском филиале МГРИ-РГГРУ, Российском университете транспорта, Белгородском государственном университете, Ростовском государственном университете путей сообщения, Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения и других.