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СГОК направил более 26 млн рублей на программы развития персонала в 2021 году

27 января 10:50
Фото: Стойленский ГОК
Более четырех тысяч сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) прошли обучение по различным образовательным программам в 2021 году. На эти цели комбинат направил более 26 млн рублей, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом.

Для работы на Стойленском ГОКе требуется высокий уровень подготовки персонала. Поэтому наша кадровая стратегия предполагает масштабную работу. Мы сконцентрированы на создании кадрового резерва, привлечении, поддержке и адаптации новых сотрудников, программах развития перспективных молодых работников, стимулировании профессионального роста рабочих и ИТР.Роман Великанский, директор по персоналу Дивизиона Руда

Более 70% стойленцев в 2021 году поучаствовали в программах подготовки и переподготовки, повышения квалификации, получения допусков и аттестации персонала, обучения смежным профессиям, а также семинаров и тренингов развития личностного роста и управленческого потенциала.

Обучение по программам Корпоративного университета Группы НЛМК прошли более 450 сотрудников.

Фото: Стойленский ГОК

В 2021 году на включение в кадровый резерв предприятия рассмотрено около 200 кандидатов. В 93% случаев назначения на руководящие позиции осуществляется из состава кадрового резерва.

В декабре 2021 г. на Стойленском ГОКе стартовал процесс карьерного планирования для сотрудников, по более 290 должностям и профессиям сформированы требования к позициям. Создано более двух тысяч вариантов карьерного развития на участке, в цехе или на предприятии.

55 перспективных работников СГОКа получили поддержку предприятия и проходят обучение за его счет в профильных вузах — Старооскольском и Губкинском технологических институтах НИТУ МИСиС, Белгородском государственном технологическом институте им. В. Г. Шухова, Старооскольском филиале МГРИ-РГГРУ, Российском университете транспорта, Белгородском государственном университете, Ростовском государственном университете путей сообщения, Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения и других.

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