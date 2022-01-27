СГОК направил более 26 млн рублей на программы развития персонала в 2021 году

В декабре 2021 г. на Стойленском ГОКе стартовал процесс карьерного планирования для сотрудников, по более 290 должностям и профессиям сформированы требования к позициям. Создано более двух тысяч вариантов карьерного развития на участке, в цехе или на предприятии.