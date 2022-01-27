Пять управляющих компаний наказали за рекламу наркотиков на домах в Белгороде

Городская прокуратура в ходе проверки обнаружила рекламу наркотиков на фасадах шести жилых домов в Белгороде. После вмешательства ведомства пять УК надписи убрали.
Нашли незаконную рекламу на домах на улицах Шаландина, Костюкова и Губкина. Надписи содержали ссылки на интернет-ресурсы, через которые распространяют наркотические и психоактивные вещества.
Прокуратура внесла представления в адрес управляющих компаний. Их рассмотрели и удовлетворили, должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.