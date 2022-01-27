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Пять управляющих компаний наказали за рекламу наркотиков на домах в Белгороде

27 января 13:58
Фото: Бел.Ру
На шести домах областного центра обнаружили рекламу наркотиков. Её убрали только после вмешательства прокуратуры, сообщают в ведомстве.

Городская прокуратура в ходе проверки обнаружила рекламу наркотиков на фасадах шести жилых домов в Белгороде. После вмешательства ведомства пять УК надписи убрали.

Нашли незаконную рекламу на домах на улицах Шаландина, Костюкова и Губкина. Надписи содержали ссылки на интернет-ресурсы, через которые распространяют наркотические и психоактивные вещества.

Прокуратура внесла представления в адрес управляющих компаний. Их рассмотрели и удовлетворили, должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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