Путин высказался о криптовалюте

По словам главы государства, РФ обладает конкурентными преимуществами, особенно в майнинге. Речь идет о профиците электричества и хорошо подготовленных кадрах. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».
Несколько дней назад Центральный банк Российской Федерации выступил с предложением запретить майнинг криптовалют в стране, использование инфраструктуры отечественного финансового рынка для всех операций с ними и вложение финансовыми учреждения денег в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
Авторы «Мейстер» считают, что после заявления Путина, победу в споре о криптовалютах одержит умеренная точка зрения. Так Министерство финансов предложило не запрещать, а регулировать крипту.