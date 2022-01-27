Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин высказался о криптовалюте

27 января 09:47
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами Кабинета министров поднял тему криптовалют.

По словам главы государства, РФ обладает конкурентными преимуществами, особенно в майнинге. Речь идет о профиците электричества и хорошо подготовленных кадрах. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».

Несколько дней назад Центральный банк Российской Федерации выступил с предложением запретить майнинг криптовалют в стране, использование инфраструктуры отечественного финансового рынка для всех операций с ними и вложение финансовыми учреждения денег в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

Авторы «Мейстер» считают, что после заявления Путина, победу в споре о криптовалютах одержит умеренная точка зрения. Так Министерство финансов предложило не запрещать, а регулировать крипту.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18