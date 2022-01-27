Путин высказался о криптовалюте

Несколько дней назад Центральный банк Российской Федерации выступил с предложением запретить майнинг криптовалют в стране, использование инфраструктуры отечественного финансового рынка для всех операций с ними и вложение финансовыми учреждения денег в криптовалюты и связанные с ними инструменты.