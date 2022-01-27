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Ольга Медведева стала заместителем губернатора Белгородской области

27 января 08:15
Фото: страница Ольги Медведевой во "ВКонтакте"
На новую должность в областном правительстве 27 января её утвердили депутаты Белгородской областной думы. Ранее она была председателем Белгородского горсовета, но написала заявление об увольнении по собственному желанию.

27 января депутаты Белгородской областной думы утвердили Ольгу Медведеву в должности заместителя губернатора Белгородской области по внутренней политике. Её кандидатуру единогласно поддержали все избранники народа.

До нового назначения она была председателем Белгородского горсовета. Перед уходом на повышение Медведева написала заявление об отставке по собственному желанию. Её уход единогласно поддержали депутаты горсовета на внеочередной сессии.

Ещё до официального назначения глава региона Вячеслав Гладков представил Ольгу Медведеву правительству Белгородской области.

Губернатор представил Ольгу Медведеву правительству Белгородской области
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