Крематория не будет, будет спорт: Юго-Западный район Белгорода будет спортивным

Posted 27 января 2022, 08:25
Published 27 января 2022, 08:25
Modified 1 декабря, 08:18
Updated 1 декабря, 08:18
В Юго-Западном микрорайоне в Белгороде появится большое спортивное ядро. Войдут в него футбольный манеж, стадион, тир, ФОК и Центр адаптивной физкультуры. По плану ввести все спортивные объекты должны уже в этом году. Кроме этого, построят рядом с районом и Центр единоборств.
Участники совещания также обсудили будущие Центр художественной гимнастики и Академию баскетбола, а также реконструкцию трассы «Олимпия».
Напомним, что в Юго-Западном микрорайоне ранее планировали построить крематорий. Жители района были против. После видеообращений и встречи с губернатором белгородцы добились отмены решения. Несмотря на это Вячеслав Гладков заявлял, что крематорий в Белгороде всё-таки нужно строить. Неизбежность строительства ранее признал даже митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, хотя ещё несколько лет назад митрополия выступала против.
Что касается спортивных объектов, то в футбольном манеже работы не успели закончить в срок из-за бракованного купола. Центр адаптивного спорта начали строить в прошлом году на улице Белинского: он включит в том числе волейбольный и универсальный залы, площадку для настольного тенниса. В ФОКе, который расположится неподалёку, оборудуют тренажёрный, хореографический и тренировочный залы.
Центр художественной гимнастики строят в другом районе — на участке старой телевышки. Объект оценили в 1 млрд рублей.