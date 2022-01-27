Крематория не будет, будет спорт: Юго-Западный район Белгорода будет спортивным

Напомним, что в Юго-Западном микрорайоне ранее планировали построить крематорий. Жители района были против. После видеообращений и встречи с губернатором белгородцы добились отмены решения. Несмотря на это Вячеслав Гладков заявлял, что крематорий в Белгороде всё-таки нужно строить. Неизбежность строительства ранее признал даже митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, хотя ещё несколько лет назад митрополия выступала против.