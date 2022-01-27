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Posted 27 января 2022, 08:25

Published 27 января 2022, 08:25

Modified 1 декабря, 08:18

Updated 1 декабря, 08:18

Крематория не будет, будет спорт: Юго-Западный район Белгорода будет спортивным

27 января 2022, 08:25
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Новости Белгорода
В создаваемое в районе спортивное ядро войдут футбольный манеж, стадион, тир, ФОК и Центр адаптивной физкультуры. Ввести их должны уже в текущем году. О планах рассказали в региональном минстрое.

В Юго-Западном микрорайоне в Белгороде появится большое спортивное ядро. Войдут в него футбольный манеж, стадион, тир, ФОК и Центр адаптивной физкультуры. По плану ввести все спортивные объекты должны уже в этом году. Кроме этого, построят рядом с районом и Центр единоборств.

Участники совещания также обсудили будущие Центр художественной гимнастики и Академию баскетбола, а также реконструкцию трассы «Олимпия».

Напомним, что в Юго-Западном микрорайоне ранее планировали построить крематорий. Жители района были против. После видеообращений и встречи с губернатором белгородцы добились отмены решения. Несмотря на это Вячеслав Гладков заявлял, что крематорий в Белгороде всё-таки нужно строить. Неизбежность строительства ранее признал даже митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, хотя ещё несколько лет назад митрополия выступала против.

Что касается спортивных объектов, то в футбольном манеже работы не успели закончить в срок из-за бракованного купола. Центр адаптивного спорта начали строить в прошлом году на улице Белинского: он включит в том числе волейбольный и универсальный залы, площадку для настольного тенниса. В ФОКе, который расположится неподалёку, оборудуют тренажёрный, хореографический и тренировочный залы.

Центр художественной гимнастики строят в другом районе — на участке старой телевышки. Объект оценили в 1 млрд рублей.

#Новости#Город#Крематорий#ФОК#Новости Белгорода#Белгород#Манеж#Юго-западный
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