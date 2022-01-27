Как отметил главврач инфекционной больницы им. Е. Н. Павловского Александр Баранов, в России с начала пандемии зафиксировали четыре штамма коронавируса, включая омикрон. Самым агрессивным оказался индийский дельта-штамм.
При первых вирусах (китайском и английском штаммах) болезнь наступала на 5–7-е сутки, когда развивалась пневмония. При коронавирусной инфекции, вызванной вирусом дельта, болезнь наступала в течение двух суток. Развивалось поражение лёгких, воспаление лёгких. Регистрировалось 80–90% поражения. Беременные — это особая группа. Когда у беременной женщины в течение двух суток развивается пневмония и плод поддавливает лёгкие, болезнь протекает значительно тяжелее, чем у любого другого человека.Александр Баранов
Также Баранов отметил, что все роженицы в шебекинском роддоме скончались в период четвёртой волны коронавируса. Сейчас в ковидном роддоме Шебекино проходит лечение 21 женщина.
Стоит также отметить, что новая коронавирусная волна должны накрыть Белгородскую область через две недели.