При первых вирусах (китайском и английском штаммах) болезнь наступала на 5–7-е сутки, когда развивалась пневмония. При коронавирусной инфекции, вызванной вирусом дельта, болезнь наступала в течение двух суток. Развивалось поражение лёгких, воспаление лёгких. Регистрировалось 80–90% поражения. Беременные — это особая группа. Когда у беременной женщины в течение двух суток развивается пневмония и плод поддавливает лёгкие, болезнь протекает значительно тяжелее, чем у любого другого человека.Александр Баранов