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Главврач инфекционки Белгорода рассказал о штаммах ковида, опасных для беременных

27 января 16:30
Фото: ИА «Бел.Ру»
Десять беременных жительниц Белгородской области скончались в ковидном роддоме во время четвёртой волны коронавируса, когда прогрессировал дельта-штамм.

Как отметил главврач инфекционной больницы им. Е. Н. Павловского Александр Баранов, в России с начала пандемии зафиксировали четыре штамма коронавируса, включая омикрон. Самым агрессивным оказался индийский дельта-штамм.

При первых вирусах (китайском и английском штаммах) болезнь наступала на 5–7-е сутки, когда развивалась пневмония. При коронавирусной инфекции, вызванной вирусом дельта, болезнь наступала в течение двух суток. Развивалось поражение лёгких, воспаление лёгких. Регистрировалось 80–90% поражения. Беременные — это особая группа. Когда у беременной женщины в течение двух суток развивается пневмония и плод поддавливает лёгкие, болезнь протекает значительно тяжелее, чем у любого другого человека.Александр Баранов

Также Баранов отметил, что все роженицы в шебекинском роддоме скончались в период четвёртой волны коронавируса. Сейчас в ковидном роддоме Шебекино проходит лечение 21 женщина.

Стоит также отметить, что новая коронавирусная волна должны накрыть Белгородскую область через две недели.

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